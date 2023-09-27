Dodge Challenger превратили в плавательное средство и протестировали в океане

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YouTube-блогеры, которые ранее уже мучили этот автомобиль, приделывая к нему колёса от кареты, на этот раз решили превратить его - в водоплавающий автомобиль. Для этого пришлось лишить Dodge Challenger SRT Hellcat с 717-сильным мотором задних колёс.
Вместо стандартных колёсных дисков на заднюю ось при помощи массивных проставок установили подобие гребных колёс, подобных тем, что когда-то использовали на пароходах. Их склепали из тонкого алюминия и выполнили такого размера, чтобы они доставали до воды в то время, как сам автомобиль покоился на понтонной платформе.
Колёса не оказались особо эффективными — транспортное средство так и не смогло разогнаться даже после того, как их удлинили (безуспешно) деревянными накладками. Однако плавучий Dodge Challenger привлёк множество внимания со стороны отдыхающих.
Завершить эксперимент, как ни странно, решили на суше. Dodge Challenger, так и не ставший лодкой, уничтожил свои огромные алюминиевые гребные колёса в попытках бёрнаута.
Колёса не оказались особо эффективными — транспортное средство так и не смогло разогнаться даже после того, как их удлинили (безуспешно) деревянными накладками. Однако плавучий Dodge Challenger привлёк множество внимания со стороны отдыхающих.
Завершить эксперимент, как ни странно, решили на суше. Dodge Challenger, так и не ставший лодкой, уничтожил свои огромные алюминиевые гребные колёса в попытках бёрнаута.
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