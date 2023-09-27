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Dodge Challenger превратили в плавательное средство и протестировали в океане

Dodge Challenger превратили в плавательное средство и протестировали в океане

Автор:
27 сентября 2023 16:14
Сообщество : Автомир
Метки: Dodge   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   блогер   машина   эксперимент   
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YouTube-блогеры, которые ранее уже мучили этот автомобиль, приделывая к нему колёса от кареты, на этот раз решили превратить его - в водоплавающий автомобиль. Для этого пришлось лишить Dodge Challenger SRT Hellcat с 717-сильным мотором задних колёс.

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Метки: Dodge   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   блогер   машина   эксперимент   
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