Коллекцию автомобилей из Корветов и Мустангов покойного владельца выставят на торги

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В американском штате Алабама наследники недавно скончавшегося коллекционера решили расстаться с его собранием из 23 автомобилей. Основную часть составили спорткары Chevrolet Corvette разных поколений и большинство в состоянии новых.
Владелец машин Эрл Траммел скончался в прошлом году. По словам родственников, всю свою жизнь он был заядлым любителем автомобилей. Однако коллекция была собрана не только в качестве хобби: Траммел рассматривал её как инвестицию.
Семь из 23 машин проехали меньше 200 километров. Так, пейс-кар Corvette Indy 1998 года стоит с 37 километрами на одометре. Самый старый Corvette в собрании — купе Stingray 1971 года с пробегом 2,6 тысячи километров.
Были у Траммела и изрядно поездившие экземпляры. Кабриолет Ford Mustang 1965 года наездил почти 150 000 километров, а Chevrolet 210, выпущенный в 1956-м, перевалил за 100 000 километров.
Единственный не американский автомобиль в коллекции — Porsche 911 C4S 1996 года выпуска. Учитывая состояние машин и принадлежность некоторых экземпляров к лимитированным сериям, стоимость каждого лота должна оказаться немаленькой. Сумма, в которую обошлось всё собрание, не называется.
Семь из 23 машин проехали меньше 200 километров. Так, пейс-кар Corvette Indy 1998 года стоит с 37 километрами на одометре. Самый старый Corvette в собрании — купе Stingray 1971 года с пробегом 2,6 тысячи километров.
Были у Траммела и изрядно поездившие экземпляры. Кабриолет Ford Mustang 1965 года наездил почти 150 000 километров, а Chevrolet 210, выпущенный в 1956-м, перевалил за 100 000 километров.
Единственный не американский автомобиль в коллекции — Porsche 911 C4S 1996 года выпуска. Учитывая состояние машин и принадлежность некоторых экземпляров к лимитированным сериям, стоимость каждого лота должна оказаться немаленькой. Сумма, в которую обошлось всё собрание, не называется.
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