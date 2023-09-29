FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11813 постов • 838 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Коллекцию автомобилей из Корветов и Мустангов покойного владельца выставят на торги

Коллекцию автомобилей из Корветов и Мустангов покойного владельца выставят на торги

Автор:
29 сентября 2023 13:05
Сообщество : Автомир
Метки: Corvette   Ford   Mustang   Автовсячина   Аукцион   США   авто   автомир   автомобили   маслкар   машина   
978
3
1
В американском штате Алабама наследники недавно скончавшегося коллекционера решили расстаться с его собранием из 23 автомобилей. Основную часть составили спорткары Chevrolet Corvette разных поколений и большинство в состоянии новых.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Corvette   Ford   Mustang   Автовсячина   Аукцион   США   авто   автомир   автомобили   маслкар   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
OLDer Минуту назад
Столько лет копить, тратить деньги. Холить и лелеять каждую машинку.
А тут хрясь! И все продают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14801



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил сжегшего Коран Никиту Журавеля
«Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил...
Жена бывшего прокурора Казани держала бордель под видом массажного салона с несовершеннолетними работницами
Жена бывшего прокурора Казани держала бордель под видом массажного салона с...
Набирающие популярность в сообществах
Комик Слава Комиссаренко собрался разводиться с женой-вебкамщицей
Комик Слава Комиссаренко собрался разводиться с женой-вебкамщицей
АвтоВсячина
АвтоВсячина
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#животные#аварии#история#Китай#истории#девушки#смешно
#машина#люди#Прикол#забавно#интересно#США#полиция#собака#креатив#факты
#автомобили#Юмор#ДТП#Автовсячина#авто аварии#позитив#дети#Москва#сарказм#улыбнуло
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) Раритетный гоночный BMW 1938 года уйдёт с молотка Раритетный гоночный BMW 1938 года уйдёт с молотка Ещё один автомобиль из к/ф Форсаж выставят на продажу Ещё один автомобиль из к/ф Форсаж выставят на продажу Новое гоночное купе Ford Mustang GT4 с двигателем V8 Новое гоночное купе Ford Mustang GT4 с двигателем V8 Свалку с сотнями масл-каров нашли в США Свалку с сотнями масл-каров нашли в США В США выставили на торги ЗИЛ из президентского гаража В США выставили на торги ЗИЛ из президентского гаража

На что жалуетесь?

Вернуться