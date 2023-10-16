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Cоветские аэросани Туполев А-3 в идеальном состоянии выставили на продажу

Cоветские аэросани Туполев А-3 в идеальном состоянии выставили на продажу

Автор:
16 октября 2023 14:46
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   США   Туполев   авто   автомир   автомобили   аэросани   машина   
2058
15
Не каждый день встретишь советскую технику в продаже за рубежом. Даже обычные Волги и «Жигули» — это экзотика в Европе или США. А как насчёт советских аэросаней, выпущенных в количестве всего 800 единиц? Реставрацию проводили в Германии и Румынии, а запрашиваемая цена составляет 21 миллион рублей.
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Метки: Автовсячина   Аукцион   США   Туполев   авто   автомир   автомобили   аэросани   машина   
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18  комментариев
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5k
Serj81 Час назад
Вот делали же в советах технику!
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1k
Stargazer 20 минут назад
Не понятно зачем там в кабине 2 крутилки... в оригинале-то(на самолётах) одна - створки маслорадиатора - тут ок...а вторая - створки капоат мотора - коих тут нет... или они вентиль ВВД на приборку вытащили?
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1k
Stargazer Полчаса назад
М14 без капота... засрёт мслом вокруг вообще всё :) Его как заводить - пока прокрутишь раз 5 винт - уже с нижних горшков сливается основательная лужа под самолётом... а уж как работает - еслми вдруг масло не летит - значит оно там кончилось. :)
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16k
Совранский 42 минуты назад
Техника эпохи великих конструкторов!
p/s жаль, остается гордиться "прошлым", а не "настоящим".
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4k
Горожанин Час назад
Просто суперская техника. Дизайн просто космический. Учёным, инженерам и дизайнерам СССР - респект! Была ведь страна!
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3k
веселый просто Час назад
Интересно, какие права нужны? На самолет или на лодку?
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3k
Шапкин 2 часа назад
>>двумя винтами, вращающимися в противоположных направлениях.
Эти винты не могут вращаться в разных направлениях.
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39
Трерг Шапкин Полчаса назад
Согласен, не могут.
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