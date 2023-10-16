Cоветские аэросани Туполев А-3 в идеальном состоянии выставили на продажу

В 2006 году аэросани выиграли Коринфскую премию на конкурсе элегантности Keels and Wheels Concours d\'Elegance в Хьюстоне. По некоторым слухам в США есть ещё несколько экземпляров А-3.



Расположенный на соответствующем прицепе, оснащенном двойными баллонами со сжатым воздухом для запуска двигателя, аэросани Туполев А-3 1970 года выпуска в настоящее время продают через компанию Hyman Ltd. Запрашиваемая цена составляет 209 500 долларов США или чуть больше 21 миллиона рублей.



Цельнометаллические аэросани-амфибия Туполев А-3 с алюминиевым кузовом были разработаны в 1960-х годах, в эпоху холодной войны, когда Советский Союз нуждался в новых транспортных решениях, которые помогли бы справиться с трудными зимними условиями в российской глубинке, где дороги были либо плохими, либо полностью отсутствовали.