Cоветские аэросани Туполев А-3 в идеальном состоянии выставили на продажу

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Не каждый день встретишь советскую технику в продаже за рубежом. Даже обычные Волги и «Жигули» — это экзотика в Европе или США. А как насчёт советских аэросаней, выпущенных в количестве всего 800 единиц? Реставрацию проводили в Германии и Румынии, а запрашиваемая цена составляет 21 миллион рублей.
Речь идёт об аэросанях Туполев А-3. Оригинальных экземпляров почти не сохранилось до наших дней, поэтому мы удивились, когда увидели идеально восстановленные аэросани в продаже в США. Ещё любопытнее тот факт, что реставрацию проводили в Германии, куда аэросани попали ещё в советские времена.
Немецкие специалисты вручную восстановили все детали кузова, а ремонт двигателя осуществлялся в Бакэу, Румыния. Этот конкретный образец мощнее серийных аэросаней: он получил 9-цилиндровый радиальный авиационный двигатель Веденеева М14П с воздушным охлаждением и наддувом рабочим объемом 10,16 литра.
Он способен производить 360 лошадиных сил и оснащен двумя винтами, вращающимися в противоположных направлениях.
Немецкие специалисты вручную восстановили все детали кузова, а ремонт двигателя осуществлялся в Бакэу, Румыния. Этот конкретный образец мощнее серийных аэросаней: он получил 9-цилиндровый радиальный авиационный двигатель Веденеева М14П с воздушным охлаждением и наддувом рабочим объемом 10,16 литра.
Он способен производить 360 лошадиных сил и оснащен двумя винтами, вращающимися в противоположных направлениях.
В 2006 году аэросани выиграли Коринфскую премию на конкурсе элегантности Keels and Wheels Concours d\'Elegance в Хьюстоне. По некоторым слухам в США есть ещё несколько экземпляров А-3.
Расположенный на соответствующем прицепе, оснащенном двойными баллонами со сжатым воздухом для запуска двигателя, аэросани Туполев А-3 1970 года выпуска в настоящее время продают через компанию Hyman Ltd. Запрашиваемая цена составляет 209 500 долларов США или чуть больше 21 миллиона рублей.
Цельнометаллические аэросани-амфибия Туполев А-3 с алюминиевым кузовом были разработаны в 1960-х годах, в эпоху холодной войны, когда Советский Союз нуждался в новых транспортных решениях, которые помогли бы справиться с трудными зимними условиями в российской глубинке, где дороги были либо плохими, либо полностью отсутствовали.
Расположенный на соответствующем прицепе, оснащенном двойными баллонами со сжатым воздухом для запуска двигателя, аэросани Туполев А-3 1970 года выпуска в настоящее время продают через компанию Hyman Ltd. Запрашиваемая цена составляет 209 500 долларов США или чуть больше 21 миллиона рублей.
Цельнометаллические аэросани-амфибия Туполев А-3 с алюминиевым кузовом были разработаны в 1960-х годах, в эпоху холодной войны, когда Советский Союз нуждался в новых транспортных решениях, которые помогли бы справиться с трудными зимними условиями в российской глубинке, где дороги были либо плохими, либо полностью отсутствовали.
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А-3, известный также как «Надежда», производился с 1964 по 1983 год. Его конструкция сочетает элементы разных типов транспортных средств: от самолёта и снегохода до экраноплана и судна на воздушной подушке.
За разработку отвечало ОКБ Туполева, известное своими достижениями в области авиации. Аэросани предназначались для перевозки пассажиров, почты и легких грузов в отдаленные и часто изолированные районы бывшего СССР. А-3 мог преодолевать снег, воду и замёрзшие водоёмы.
Некоторые образцы использовались в военных целях, например, для эвакуации разбившихся пилотов, и даже для поиска космонавтов.
За разработку отвечало ОКБ Туполева, известное своими достижениями в области авиации. Аэросани предназначались для перевозки пассажиров, почты и легких грузов в отдаленные и часто изолированные районы бывшего СССР. А-3 мог преодолевать снег, воду и замёрзшие водоёмы.
Некоторые образцы использовались в военных целях, например, для эвакуации разбившихся пилотов, и даже для поиска космонавтов.
Помимо алюминиевого корпуса, который помогает снизить вес, А-3 также имеет двойное покрытие днища для защиты от повреждений и слой полиэтилена снизу с низким коэффициентом трения, который позволяет корпусу скользить по любой плоской поверхности, включая воду, снег и болотистую местность.
Салон был рассчитан на четырёх пассажиров (не считая водителя/пилота), попасть в который можно через поднимающиеся двери.
В движение аэросани приводились пятицилиндровым радиальным двигателем мощностью 100 л.с., более поздние модели были модернизированы до девятицилиндрового радиального двигателя мощностью 260 л.с., взятого от легкого самолета.
Тяги было достаточно, чтобы развивать скорость до 120 км/ч. Причём, на скоростях выше 80 км/ч корпус создавал подъемную силу, позволяющую аэросаням зависать над поверхностью, как экраноплан.
Салон был рассчитан на четырёх пассажиров (не считая водителя/пилота), попасть в который можно через поднимающиеся двери.
В движение аэросани приводились пятицилиндровым радиальным двигателем мощностью 100 л.с., более поздние модели были модернизированы до девятицилиндрового радиального двигателя мощностью 260 л.с., взятого от легкого самолета.
Тяги было достаточно, чтобы развивать скорость до 120 км/ч. Причём, на скоростях выше 80 км/ч корпус создавал подъемную силу, позволяющую аэросаням зависать над поверхностью, как экраноплан.
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p/s жаль, остается гордиться "прошлым", а не "настоящим".
Эти винты не могут вращаться в разных направлениях.
но вот проблема, даже имея начальные знания из кружка авиамоделизма еще со времен детства.
это лет 30-35 назад было, судя по фото, по изгибу лопастей, ну не могут они, винты, вращаться в противоположные стороны.
с разной скоростью? вполне
в противоположные никак.