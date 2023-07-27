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Новые модели Mercedes-Benz будут жаловаться на плохие дороги

Новые модели Mercedes-Benz будут жаловаться на плохие дороги

Автор:
27 июля 2023 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   технологии   
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В рамках пилотной программы немецкого концерна, изучающей связь между транспортным средством и инфраструктурой в автомобилях Mercedes-Benz, мэрия Бостона получит доступ к служебным анонимным данным, показывающим, на каких городских улицах и где именно подвеска работает активнее всего. Тем самым «мерседесы» окажут помощь в работе бригадам дорожных служб.

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Метки: Mercedes   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   технологии   
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3  комментария
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Ego sum qui sum 43 минуты назад
Наши чинуши людей то не слушают, а тут железяка жалуется
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