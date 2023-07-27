Новые модели Mercedes-Benz будут жаловаться на плохие дороги

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В рамках пилотной программы немецкого концерна, изучающей связь между транспортным средством и инфраструктурой в автомобилях Mercedes-Benz, мэрия Бостона получит доступ к служебным анонимным данным, показывающим, на каких городских улицах и где именно подвеска работает активнее всего. Тем самым «мерседесы» окажут помощь в работе бригадам дорожных служб.
Ранее работники дорожных служб полагались на звонки по номеру «311» - предназначенному для круглосуточного доступа ко всем услугам неаварийных городских служб. Так что вскоре местные дорожники будут знать координаты каждой выбоины, попавшейся на пути тому или иному «мерседесу».
В этой в целом позитивной истории смущают два момента. Во-первых, передавать данные смогут лишь самые последние модели «мерседесов», которые находятся в постоянном обмене данными с центральным компьютером, а таковых, как вы понимаете, немного. Во-вторых, люксовые легковушки по абы каким дорогам не ездят, т. е. мониториться будут преимущественно трассы с изначально хорошим покрытием.
Впрочем, Бостон и ранее отличался нетрадиционными подходами к вопросу отслеживания состояния дорог. Ещё в 2011 году городские власти с целью борьбы с выбоинами и рытвинами предложили гражданам установить на их смартфоны специальное приложение, которое с помощью акселерометра и GPS-навигатора автоматически фиксировало и записывало бы на карту любую неровность.
В этой в целом позитивной истории смущают два момента. Во-первых, передавать данные смогут лишь самые последние модели «мерседесов», которые находятся в постоянном обмене данными с центральным компьютером, а таковых, как вы понимаете, немного. Во-вторых, люксовые легковушки по абы каким дорогам не ездят, т. е. мониториться будут преимущественно трассы с изначально хорошим покрытием.
Впрочем, Бостон и ранее отличался нетрадиционными подходами к вопросу отслеживания состояния дорог. Ещё в 2011 году городские власти с целью борьбы с выбоинами и рытвинами предложили гражданам установить на их смартфоны специальное приложение, которое с помощью акселерометра и GPS-навигатора автоматически фиксировало и записывало бы на карту любую неровность.
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У нас в Саратове есть дороги по которым еще белогвардейцы ходили, и с тех пор их не чинили, а количество заявок и обращений уж тысячами исчисляется.