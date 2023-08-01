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Мужчина по пьяни угнал из автосалона Ferrari и повредил 4 элитных автомобиля

Мужчина по пьяни угнал из автосалона Ferrari и повредил 4 элитных автомобиля

Автор:
01 августа 2023 12:46
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   пьянь   угон   
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29-летний американец после целого дня пьянства не придумал ничего лучшего, чем угнать автомобиль Ferrari в фирменном автосалоне. Свои действия он позже объяснил как "спонтанный поступок". Помимо угона автомобиля, он разбил ещё несколько элитных автомобилей и сам автосалон, после чего его задержали полицейские.

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Метки: Ferrari   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   пьянь   угон   
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3  комментария
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АнтонПолднев 6 минут назад
Я вот уже не первый раз подобную новость вижу. И у меня каждый раз вопрос. Как это вообще возможно? Я сколько был в автосалонах, ни разу не видел авто, на котором можно уехать. Они либо вообще обесточены, либо частично. Коробки у всех заблокированы. Если ты попросишь разблокировать авто и запустить, никто этого делать не будет. Тем более если ты синий чувачок. На это есть тестдрайв. Вэлкам туда. На тестдрайв тебя одного, да ещё бухого никто не пустит. Вот и вопрос как он смог запустить и поехать на тачке за 600 килобаксов, стоящей в шоуруме? Я конечно не был в салонах элитных авто, может там другие правила. Но точняк это какие-то странные правила...
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Александр 18 минут назад
Нормас бухнул!
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26k
Влад 46 минут назад
Молоток, с размахом гульнул
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