Мужчина по пьяни угнал из автосалона Ferrari и повредил 4 элитных автомобиля

Инцидент произошел в воскресенье вечером в Ferrari of Salt Lake City в Юте. Подозреваемый якобы проник внутрь, разбив наружное стекло камнем. Затем он нашел свою мечту – машину и обратил внимание, что ключи лежат на центральной консоли.



Согласно протоколу задержания, пьяный водитель врезался в четыре других автомобиля, внутреннее стекло и двери, пытаясь вывести суперкар с дилерского зала. Ущерб автомобилям оценивается в 100 тысяч долларов, хотя не стоит удивляться, если счет за ремонт окажется еще выше, в зависимости от моделей, находившихся в помещении в это время.



Полиция не упомянула конкретную модель Ferrari, на которой мужчина ехал, но заявила, что она стоит около 600 тысяч долларов. Это оценка позволяет предположить, что это был SF90 Stradale или Spider, поскольку другие модели в США немного дешевле.



По информации KSL, полицейские из штата Юта задержали подозреваемого в воскресенье ночью около шоссе I-215 и выезда на State Street, когда он уходил от украденного автомобиля.



Теперь ему грозят три обвинения в порче имущества, краже и краже с взломом. В следующий раз, когда он займется пьянкой, ему наверняка придет в голову дважды подумать, прежде чем действовать по своим безумным идеям.



Надеемся, что высокие расходы по ущербу покроет страховая компания и эти ценные экзотические автомобили восстановят свою первоначальную форму.