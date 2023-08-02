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Покупатель отсудил у автосалона почти 2 миллиона рублей за скрученный пробег

Покупатель отсудил у автосалона почти 2 миллиона рублей за скрученный пробег

Автор:
02 августа 2023 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
2108
1
Речь идет об автомобиле Merсedes-Benz GLE 2015. Возмещение ущерба составило более половины от стоимости авто при покупке.

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Метки: Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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10  комментариев
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61k
doker 2 часа назад
В "америках" за подобное можно на нары загреметь. Чистое мошенничество.
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10k
BarOb 4 минуты назад
Автосалоны мало того что цену дерут конскую, ещё и объ@бывают внаглую. Цивилизованно, без нервотрёпки, купить б/у авто у нас просто негде. Минимум нужно сравнять с землёй автосалон, после каждого случая мошенничества. Салонов станет меньше, выжившие будут честнее
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9k
Billi_Bons Полчаса назад
Прям сказка какая-то, я бы сказал - чудо. Глянуть бы на решение.
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57k
Олег 46 минут назад
выложили-бы образец искового и алгоритм действий. И через полгода все автосалоны будут честными, а многие тупо обанкротятся
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7
Абвгд Еёжзиклмн Час назад
Когда же они вымрут-то а - динозавры прошлого с трюками 90-х, ради сомнительной выгоды?
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11
grazoe Абвгд Еёжзиклмн Час назад
почему же сомнительная? выгода для них реальная
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14k
Kostick Час назад
те салоны сами и скручивают пробег. коллега сдавал по трейд-ин ешку 221-ю, несколько лет назад. через неделю она на всем известном сайте оказалась, со скрученным пробегом)
покупка бушки всегда - лотерея.
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27k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Пока воров к стенке не начнут ставить,ничего не изменится.
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