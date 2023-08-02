Покупатель отсудил у автосалона почти 2 миллиона рублей за скрученный пробег

Житель Липецка два года назад приобрёл Merсedes-Benz GLE 2015 года выпуска за 3,5 миллиона рублей с пробегом 86 тыс. километров. После обращения к официальному дилеру выяснилось, что в ноябре 2019 года автопробег был больше. На одометре значилась цифра в 86 000 км, а реальный пробег оказался в 2 раза больше.



Автосалон, продавший автомобиль, не стал возмещать убытки, поэтому вопрос решался в судебном порядке. В результате суд полностью встал на сторону покупателя. Цена авто была снижена на 574 500 рублей, также дилер выплатил неустойку в размере 1 млн рублей и штрафом компенсировал причинение морального вреда.



Суммарно покупатель по суду получил от дилера 1,8 млн рублей. Салон пытался оспорить решение, к счастью, безуспешно.



В судебном решении говорится, что продавец должен был знать о риске занижения пробега предыдущим автовладельцем и провести соответствующую проверку до сделки купли-продажи.