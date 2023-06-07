3 совершенно новых авто Tesla забытых в контейнере продают за 2 миллиона $

Родстеры были недавно обнаружены в городе Куиндао, так как покупатель их так и не забрал.



По сообщениям, они были заказаны китайской начинающей компанией по производству электромобилей, которая обанкротилась, прежде чем смогла предъявить на них права, предположительно, для реинжиниринга автомобилей, чтобы помочь в разработке своих продуктов.



Их продажей занимается компания Gruber Motor Company, специализирующаяся на Tesla, базирующаяся в Фениксе, и принимает заявки.



В коллекцию входит родстер с оранжевой базовой отделкой и два родстера спортивного исполнения оранжевого и красного цветов.



Их аккумуляторы были “заложены кирпичом” и больше не работают из-за того, что их так долго не использовали и не заряжали, но в остальном автомобили находятся в их первоначальном заводском состоянии.



Родстер строился с 2008 по 2012 год, а в 2010 году стартовые цены на базовые модели составляли 109 000 долларов, а на спортивные — 128 000 долларов в США.



Компания Gruber Motor в настоящее время получила подтвержденную заявку в размере 2 миллионов долларов на все три автомобиля и продлила срок подачи в ожидании более выгодных предложений.



Автомобили отправляются в Дубай, что, как ожидается, займет две-три недели, где потенциальные покупатели смогут лично ознакомиться с ними, если к тому времени окончательное предложение не будет принято.



Если продажа состоится, стоимость каждого из автомобилей составит 666 666 долларов, что сведет на нет рекордную цену, которая, как известно, была заплачена за Tesla Roadster.



В настоящее время это составляет 250 000 долларов, именно за столько Gruber Motor Company продала 13-й родстер, построенный в феврале 2022 года.