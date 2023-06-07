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3 совершенно новых авто Tesla забытых в контейнере продают за 2 миллиона $

3 совершенно новых авто Tesla забытых в контейнере продают за 2 миллиона $

Автор:
07 июня 2023 14:00
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   электромобиль   
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Три совершенно новых Tesla, которые находились в морских контейнерах на китайском причале с 2010 года, вот-вот будут проданы за рекордную сумму.
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Метки: Tesla   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   электромобиль   
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5  комментариев
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Taf Taffus 2 часа назад
Сомнительно, что они в принципе это барахло смогут продать. Батарея и 3/4 электроники там уже под замену. Шушлайки сняты с саппорта производителя, собственно, они теперь даже не стронутся с места без взлома бортового компьютера. Будущим новым хозяевам этого токсичного (буквально, ибо утилизация батарей пойдет по расходам как особо токсичные отходы) мусора.
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Vital Idol 2 минуты назад
бред собачий...если музей какой в дар примет....
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