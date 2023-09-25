Самая большая в мире зарядная станция для электрокаров

Огромная зарядная станция Shell Recharge открылась неподалёку от аэропорта китайского города Шэньчжэнь, где расположена штаб-квартира BYD. Помимо точек зарядки станция располагает магазинами, кафе, торговыми автоматами и комнатами отдыха для владельцев электромобилей.



По данным Shell, уже на этапе пробной эксплуатации станция обслуживала более 3300 электрокаров в день. Не исключено, в будущем пропускная способность объекта будет увеличена.



Чтобы не усугублять нагрузку на местные электросети, Shell Recharge снабдили возможностью генерировать электричество самостоятельно. Размещённые на территории солнечные панели способны вырабатывать до 300 тысяч кВт⋅ч энергии из возобновляемых источников в год.



В настоящий момент Shell располагает сетью из 40 тысяч зарядных станций для электромобилей по всему миру (около 25 тысяч из них находятся в Китае). К 2030 году топливный концерн рассчитывает довести их число до 200 тысяч.