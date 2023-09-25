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Самая большая в мире зарядная станция для электрокаров

Самая большая в мире зарядная станция для электрокаров

Автор:
25 сентября 2023 15:33
Сообщество : Автомир
Метки: Byd   Shell   АЗС   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   зарядная станция   машина   рекорд   электромобиль   
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Shell совместно с китайским автопроизводителем BYD открыли самую большую в мире зарядную станцию для электромобилей. Одновременно здесь смогут заряжаться 258 автомобилей.

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Метки: Byd   Shell   АЗС   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   зарядная станция   машина   рекорд   электромобиль   
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4  комментария
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46k
Соломей Полчаса назад
а рядом три электростанции на мазуте и угле.
норм.
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111k
Z_Павел Юрьевич_V 8 минут назад
А сколько обычных бензинок в сутки обслужит аналогичная по площади АЗС?
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32k
БамбарбияКиргуду 20 минут назад
Ипать новость.Большая заправка.Я теперь спать не смогу.
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