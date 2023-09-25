Мусор на дороге стал причиной возгорания Tesla Model 3

По словам водителя, незадолго до того, как на экране высветилось предупреждение о наличии критической проблемы, он наехал на какой-то твёрдый предмет. Действуя по инструкции, мужчина вызвал экстренные службы и выключил машину, из днища которой уже повалили клубы дыма.



История с тушением, как обычно это и бывает с электромобилями, получилась долгой и муторной.



В 2014 году, у новой тогда Tesla Model S после нескольких случаев самовозгорания после встречи с дорожным мусором выявилась критическая уязвимость АКБ. Чтобы обезопасить батарею от враждебного физического воздействия, снизу поставили титановую пластину и алюминиевый дефлектор.



Казалось бы, проблема разрешилась благополучно, однако случай в Ньюарке говорит о том, что случайный осколок всё же нашёл брешь в защите и проник в тяговый аккумулятор, который состоит из множества цилиндрических элементов наподобие пальчиковых батареек, оставшихся лежать на асфальте уже после того, как увезли остов машины.



Неизвестно, будут ли в Tesla вносить какие-то ещё дополнительные изменения в конструкцию нижней части. В любом случае владельцам электромобилей следует быть внимательнее на дороге.