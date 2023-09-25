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Мусор на дороге стал причиной возгорания Tesla Model 3

Мусор на дороге стал причиной возгорания Tesla Model 3

Автор:
25 сентября 2023 13:50
Сообщество : Автомир
Метки: Model 3   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Попадание каких-либо предметов с проезжей части в расположенную в днище батарею может привести к возгоранию. Именно так и произошло в Ньюарке, штат Нью-Джерси с электромобилем Tesla Model 3 2022 года выпуска.
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Метки: Model 3   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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4  комментария
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4k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Литий водичкой. Гори-гори ясно, чтобы не погасло))
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24k
Евгений 21 минуту назад
А если мусор на дорогу не кидать?
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32k
MatveiVainrub 56 минут назад
Нихеражсе сколько гильз ?! Это столько раз в неё стреляли ???
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