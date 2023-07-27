Походит ещё: истории необычного ремонта авто

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С доходами населения сегодня всё неоднозначно, поэтому многие экономят на запчастях и ремонте. Про иномарки лучше вообще молчать. Пост о том, как люди не унывают и находят, порой неожиданные, пути решения.
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