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Походит ещё: истории необычного ремонта авто

Походит ещё: истории необычного ремонта авто

Автор:
27 июля 2023 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Прикол   Юмор   авто   и так сойдёт   починил   смех   
1004
16

С доходами населения сегодня всё неоднозначно, поэтому многие экономят на запчастях и ремонте. Про иномарки лучше вообще молчать. Пост о том, как люди не унывают и находят, порой неожиданные, пути решения.

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Метки: Прикол   Юмор   авто   и так сойдёт   починил   смех   
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