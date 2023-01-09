Бывшие инкассаторы вскрывали банкоматы на глазах у прохожих

Двое бывших коллег придумали идеальную схему, как разбогатеть. Мужчины 30 и 36 лет знали всю схему и технику поведения. Друзья приняли в свою компанию ещё одного участника: он устроился охранником и подсматривал коды доступа к хранилищу, позже двое надевали униформу. Этот же охранник исполнял роль водителя. Забрав деньги, лжеинкассаторы уезжали сжигать форму.