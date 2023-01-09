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Бывшие инкассаторы вскрывали банкоматы на глазах у прохожих

Бывшие инкассаторы вскрывали банкоматы на глазах у прохожих

Автор:
09 января 2023 13:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   деньги   инкассаторы   интересное   кража   мошенники   фото   
1781
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Двое бывших инкассаторов придумали гениальную схему. Их друг устраивался охранником в магазины и подсматривал коды доступа. Позже приятели одевали форму и вытаскивали из банкомата все деньги. Всё это происходило на глазах у прохожих.

Двое бывших коллег придумали идеальную схему, как разбогатеть. Мужчины 30 и 36 лет знали всю схему и технику поведения. Друзья приняли в свою компанию ещё одного участника: он устроился охранником и подсматривал коды доступа к хранилищу, позже двое надевали униформу. Этот же охранник исполнял роль водителя. Забрав деньги, лжеинкассаторы уезжали сжигать форму.

По версии следствия, "джентльмены" причастны к двум ограблениям в апреле и декабре 2019-го. Общая выручка — около 18 миллионов, которые спонсировали красивую жизнь: мерседес, казино, путешествия. Теперь трое обвиняемых ждут решение суда, сообщает Mash.

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Метки: Россия   видео   деньги   инкассаторы   интересное   кража   мошенники   фото   
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13  комментариев
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9k
Б.Касторский Час назад
Я конечно не оправдываю воровство, лично мне претит украсть. Но красивая схема! Без жертв и так тихо, что никто не понял. Кино не иначе.
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133
Хухрмухр 16 минут назад
Экспоприаторы у экспоприаторов.
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4k
alex Полчаса назад
Развития Вам, ребята,и мозгов по больше
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994
Вир Норин Полчаса назад
Ибо нех... Только банкам можно грабить людей :)
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9k
Shtoppi Полчаса назад
<<...которые спонсировали красивую жизнь: мерседес, казино, путешествия. >>
-----------
Как же убого это звучит.
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14k
sonic24a Полчаса назад
профессионализм не пропьешь
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2k
Инквизитор РФ 39 минут назад
Эх, а как все начиналось.
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353
Liberman 39 минут назад
Не, ну тут молодцы) красиво и без вреда)
Ещё мне понравилось: брали дипозитарий в аренду, копировали ключь от ячейки,
А потом, под видом нового клиента заходили в дипозитарий и открывали ячейку, забирая оттуда ценности)
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8
Napalm Liberman 8 минут назад
ни разу не видел чтоб работник банка еще не вставлял и свой ключ
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12k
Сергей 45 минут назад
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9k
Бритва Час назад
какое прохожим дело до этих банкоматов...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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