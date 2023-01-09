Бывшие инкассаторы вскрывали банкоматы на глазах у прохожих

Двое бывших инкассаторов придумали гениальную схему. Их друг устраивался охранником в магазины и подсматривал коды доступа. Позже приятели одевали форму и вытаскивали из банкомата все деньги. Всё это происходило на глазах у прохожих.
Двое бывших коллег придумали идеальную схему, как разбогатеть. Мужчины 30 и 36 лет знали всю схему и технику поведения. Друзья приняли в свою компанию ещё одного участника: он устроился охранником и подсматривал коды доступа к хранилищу, позже двое надевали униформу. Этот же охранник исполнял роль водителя. Забрав деньги, лжеинкассаторы уезжали сжигать форму.
По версии следствия, "джентльмены" причастны к двум ограблениям в апреле и декабре 2019-го. Общая выручка — около 18 миллионов, которые спонсировали красивую жизнь: мерседес, казино, путешествия. Теперь трое обвиняемых ждут решение суда, сообщает Mash.
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Как же убого это звучит.
Ещё мне понравилось: брали дипозитарий в аренду, копировали ключь от ячейки,
А потом, под видом нового клиента заходили в дипозитарий и открывали ячейку, забирая оттуда ценности)