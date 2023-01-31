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Момент столкновения поезда с тягачом во Вьетнаме попал на камеру

Момент столкновения поезда с тягачом во Вьетнаме попал на камеру

Автор:
31 января 2023 10:57
Сообщество : Автомир
Метки: Вьетнам   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд перрезд   поезд   
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Железная дорога была перекрыта в течение двух с половиной часов в субботу, 28 января после того, как поезд врезался в тягач в Ханое, ранив железнодорожного дежурного.

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Метки: Вьетнам   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд перрезд   поезд   
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3  комментария
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571k
АРОН 24 минуты назад
А ведь мог, таки, успеть...
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13k
котегRUS Полчаса назад
так хотелось подтолкнуть его..
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4k
Денис Полчаса назад
Водила чертила тупорылый. Ему телегу с ослом водить надо а не тягач. Тупил две минуты на переезде. И судя по положению колес, он не в курсе что руль можно выкручивать. ДБ.
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