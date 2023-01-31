Момент столкновения поезда с тягачом во Вьетнаме попал на камеру

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Железная дорога была перекрыта в течение двух с половиной часов в субботу, 28 января после того, как поезд врезался в тягач в Ханое, ранив железнодорожного дежурного.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что на железнодорожном переезде были шлагбаумы, но они были оставлены открытыми, чтобы грузовик с прицепом мог завершить свой манёвр. Однако водитель грузовика не рассчитал габариты и остановился на путях.
Поезд, следовавший из столицы Вьетнама в Хошимин, врезался в конец прицепа, в котором находился металл.
Поезд, следовавший из столицы Вьетнама в Хошимин, врезался в конец прицепа, в котором находился металл.
После аварии железнодорожник с травмами был госпитализирован, локомотив и грузовик получили повреждения.
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