Момент столкновения поезда с тягачом во Вьетнаме попал на камеру

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что на железнодорожном переезде были шлагбаумы, но они были оставлены открытыми, чтобы грузовик с прицепом мог завершить свой манёвр. Однако водитель грузовика не рассчитал габариты и остановился на путях.



Поезд, следовавший из столицы Вьетнама в Хошимин, врезался в конец прицепа, в котором находился металл.