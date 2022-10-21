Поляк на «Форде» протаранил шлагбаум и врезался прямо в товарный состав

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В коммуне Пулавы Люблинского воеводства 53-летний мужчина на универсале «Форд Мондео» объехал автомобили, стоящие перед закрытым железнодорожным переездом, затем снёс шлагбаум и врезался прямо в товарный состав.
Что двигало водителем, который, как камикадзе, въехал прямо в товарняк? Неизвестно. Однако известно, что у мужчины никогда не было водительских прав.
Мужчина был госпитализирован с травмами, сообщила комиссар районного управления полиции.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Польша аварии авто авто аварии видео дтп жд переезд поезд
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