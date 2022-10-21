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Поляк на «Форде» протаранил шлагбаум и врезался прямо в товарный состав

Поляк на «Форде» протаранил шлагбаум и врезался прямо в товарный состав

Автор:
21 октября 2022 13:14
Сообщество : Аварии
Метки: Польша   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   поезд   
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В коммуне Пулавы Люблинского воеводства 53-летний мужчина на универсале «Форд Мондео» объехал автомобили, стоящие перед закрытым железнодорожным переездом, затем снёс шлагбаум и врезался прямо в товарный состав.

Источник:

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Метки: Польша   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   поезд   
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4  комментария
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15k
Александр 38 минут назад
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Олег 3 минуты назад
курва пердолёна....
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1k
Lexx 19 минут назад
Ну может проблема с тормозами.
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11k
Ivan Полчаса назад
Поляк на «Форде» протаранил шлагбаум и врезался прямо в товарный составПосмотреть
Поляк на «Форде» протаранил шлагбаум и врезался прямо в товарный состав
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