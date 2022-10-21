Поляк на «Форде» протаранил шлагбаум и врезался прямо в товарный состав

Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть

В штате Оклахома поезд снес груженый автовоз на переезде

Авария дня. В ДТП с поездом на Алтае погибли дети

В Подмосковье таксист выехал наперерез движущемуся поезду

Авария дня. Момент столкновения состава и самосвала под Тверью

КамАЗ и тепловоз столкнулись на железнодорожном переезде в Казахстане