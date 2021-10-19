В штате Оклахома поезд снес груженый автовоз на переезде

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Поезд Amtrak на огромной скорости протаранил автовоз, застрявший на железнодорожном переезде. Водителю и его собаке удалось выбраться невредимыми, в результате столкновения пострадали несколько пассажиров поезда.
Автовоз застрял на ж/д переезде возле Такервилля, штат Оклахома. Водитель выбрался из кабины и всячески пытался сигнализировать машинисту, но скорость поезда была очень большая.
Столкновение было достаточно сильным, и передняя часть локомотива сошла с рельсов. Это привело к повреждению железнодорожного полотна.
«Рельсы на этом железнодорожном переезде расположены слишком высоко, когда грузовик оказался посреди, он не смог двигаться дальше», - сказал шериф округа Марти Гришэм.
На фотографиях также видны повреждения внутри пассажирского вагона поезда. Сообщается, что только четыре человека получили легкие травмы.
Компания Amtrak наняла местные школьные автобусы, чтобы доставить пассажиров поезда до отелей в этом районе. Для людей, которые собирались в близлежащие пункты назначения, компания наняла другие транспортные средства.
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