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В штате Оклахома поезд снес груженый автовоз на переезде

В штате Оклахома поезд снес груженый автовоз на переезде (12 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 15:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   поезд   шлагбаум   
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Поезд Amtrak на огромной скорости протаранил автовоз, застрявший на железнодорожном переезде. Водителю и его собаке удалось выбраться невредимыми, в результате столкновения пострадали несколько пассажиров поезда.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   поезд   шлагбаум   
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3  комментария
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540
liveevil 39 минут назад
Надо было водителю бежать навстречу поезду и махать, чтобы был некий путь для торможения. Гляди, мог бы и спасти свой груз. А он встал в 3м. от грузовика и машет.
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3k
DyadyaSasha Полчаса назад
Мда, печаль. Кто-то не дождётся свою машину с аукциона.
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7k
Ivan 49 минут назад
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