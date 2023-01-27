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В Колорадо автомеханик разбил мощную Toyota Supra во время тест-драйва

В Колорадо автомеханик разбил мощную Toyota Supra во время тест-драйва

Автор:
27 января 2023 14:04
Сообщество : Аварии
Метки: Supra   Toyota   Toyota Supra   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
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Мир потерял еще одну Toyota Supra MkIV, и удивительно, что в этой аварии водитель выжил. В понедельник недалеко от Денвера, штат Колорадо автомобиль перевернулся и столкнулся с поездом, как сообщается, за рулём сидел механик, а не владелец.

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Метки: Supra   Toyota   Toyota Supra   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
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6  комментариев
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17k
Toxictofa 2 часа назад
"Поздравляем автомеханика из Колорадо с покупкой разбитой Toyota Supra Mk4 по полной стоимости")))
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4k
Вячеслав Полчаса назад
Была Супра дорогая, сейчас стоит, как Супрастин
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1k
Виталий Полчаса назад
Фигня подрихтуют, покрасят и не такое восстанавливали. Ну и водятла тоже подрихтуют.
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6k
Кузнец душ. 44 минуты назад
Скоро появится на авито. Кстати спойлер даже не отвалился.
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191
ruslan d 59 минут назад
Мне кажется он не очень рад, что выжил ...
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27k
Ваня 2 часа назад
механик крупно попал, просто страйк выбил...
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