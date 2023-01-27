В Колорадо автомеханик разбил мощную Toyota Supra во время тест-драйва

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Мир потерял еще одну Toyota Supra MkIV, и удивительно, что в этой аварии водитель выжил. В понедельник недалеко от Денвера, штат Колорадо автомобиль перевернулся и столкнулся с поездом, как сообщается, за рулём сидел механик, а не владелец.
На видео видно, как красная Supra открывает дроссельную заслонку при смене полосы движения, сильно ускоряясь, прежде чем её задняя часть теряет сцепление с дорогой.
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К счастью, водитель остался жив и, к тому же, не получил серьезных травм. И это при том, что от удара его выбросило из машины. При этом Supra получила серьезные повреждения и не подлежит восстановлению.
Водителем Supra был механик местного автомагазина, и он почти не пострадал, несмотря на то, что его выбросило из машины.
Известно, что на одометре разбитой Toyota Supra Mk4 был зафиксирован пробег 17 000 миль (27 358 км). Ее мотор выдавал 900 л.с. мощности. Вероятно, поэтому водитель и не смог справиться с машиной и допустил столкновение с поездом.
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