В Госдуме предложили водителям бронировать дату и время для пересечения границы России

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев предложил внести поправки, согласно которым, с первого марта будет необходимо заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через российскую границу, сообщает MK.RU.

«Для пересечения границы России будет требоваться резервировать дату и время прибытия автомобиля к месту контроля», - говорится в поправках.

Это правило будет касаться всех транспортных средств, пересекающих границу: принадлежащие иностранным и российским перевозчикам, иностранным и российским гражданам, лицам без гражданства и иным пользователям автомобильными дорогами.