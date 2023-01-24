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В Госдуме предложили водителям бронировать дату и время для пересечения границы России

В Госдуме предложили водителям бронировать дату и время для пересечения границы России

Автор:
24 января 2023 10:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Госдума   Россия   граница   закон   интересное   пересечение границы   фото   
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В Государственной думе решили пересмотреть процедуру пересечения границы России на автомобиле. Водителям предложили заранее бронировать дату и время проезда через границу.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев предложил внести поправки, согласно которым, с первого марта будет необходимо заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через российскую границу, сообщает MK.RU.

«Для пересечения границы России будет требоваться резервировать дату и время прибытия автомобиля к месту контроля», - говорится в поправках.

Это правило будет касаться всех транспортных средств, пересекающих границу: принадлежащие иностранным и российским перевозчикам, иностранным и российским гражданам, лицам без гражданства и иным пользователям автомобильными дорогами.

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В документе также уточняется, что пункт контроля должен быть оборудован средствами принудительной остановки автомобилей. Пункт необходимо разместить на участке дороги, расположенном неподалеку от места въезда на пункт пропуска через границу или в зоне ожидания.

Но где-то мы это уже видели, не так ли? Пробовали ли вы хоть раз попасть к врачу по талону? В большинстве больниц, где большая проходимость, талон ничего не значит. Вы стоите в той же очереди, только уже с талонами.

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Метки: Ynews   Госдума   Россия   граница   закон   интересное   пересечение границы   фото   
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8  комментариев
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1k
Максим Макашев 49 минут назад
спецслужбы хотят облегчить себе работу?
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8k
Владимир 8 минут назад
Новые поправки, обязывающие заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России, касаются только грузового транспорта. Об этом «Радиоточке НСН» рассказал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

Депутат разъяснил, что на пунктах пропуска для международных грузовых автомобильных перевозок в России годами возникали пробки по 10-12 километров. «Поправка регулирует только грузовые автомобильные перевозки, чтобы люди по семь-восемь дней не стояли на границе без туалета, без еды, без всего», пояснил он
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42k
Aleksandr 24 минуты назад
В Эстонии такая система давно работает.
Очень удобно-когда очередь подходит-шлют СМС.
Один минус-нифига не бесплатно...
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14k
ss 44 минуты назад
Если честно, то это хорошее начинание. Но есть одно "НО".
То же самое должно быть на сопредельной стороне. Иначе всё это пустой звук. Года четыре назад пересекал белорусско-польскую границу, со стороны Беларуси. Так вот белорусы пропустили нас минут за тридцать, а потом... А потом мы семь(!!!) часов стояли на нейтральной полосе и ждали, когда поляки соизволять пошевелить свои толстые жопы. Вот и какая тут регистрация? А ведь за нами тоже стояла очередь.
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6k
workmen77 47 минут назад
Забыл добавить еще: через получение разрешения от военкомата и полиции.
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1k
Жирный бот 57 минут назад
ну я вчера был с детьми в больнице.. Очередь то есть, но с талонами - приоритет, и те кто по живой был, часть послали - сказала врач что по живой очереди больше не принимает..я пришел, впереди была мама с ребенком инвалидом и еще одна с совсем мелким, их я пропустил, потом сказал врачу, что нас должны были принять еще 30 минут назад по записи, она задвинула живую очередь и приняла нас..
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