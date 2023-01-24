В Госдуме предложили водителям бронировать дату и время для пересечения границы России

В Государственной думе решили пересмотреть процедуру пересечения границы России на автомобиле. Водителям предложили заранее бронировать дату и время проезда через границу.
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев предложил внести поправки, согласно которым, с первого марта будет необходимо заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через российскую границу, сообщает MK.RU.
«Для пересечения границы России будет требоваться резервировать дату и время прибытия автомобиля к месту контроля», - говорится в поправках.
Это правило будет касаться всех транспортных средств, пересекающих границу: принадлежащие иностранным и российским перевозчикам, иностранным и российским гражданам, лицам без гражданства и иным пользователям автомобильными дорогами.
В документе также уточняется, что пункт контроля должен быть оборудован средствами принудительной остановки автомобилей. Пункт необходимо разместить на участке дороги, расположенном неподалеку от места въезда на пункт пропуска через границу или в зоне ожидания.
Но где-то мы это уже видели, не так ли? Пробовали ли вы хоть раз попасть к врачу по талону? В большинстве больниц, где большая проходимость, талон ничего не значит. Вы стоите в той же очереди, только уже с талонами.
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Депутат разъяснил, что на пунктах пропуска для международных грузовых автомобильных перевозок в России годами возникали пробки по 10-12 километров. «Поправка регулирует только грузовые автомобильные перевозки, чтобы люди по семь-восемь дней не стояли на границе без туалета, без еды, без всего», пояснил он
Очень удобно-когда очередь подходит-шлют СМС.
Один минус-нифига не бесплатно...
То же самое должно быть на сопредельной стороне. Иначе всё это пустой звук. Года четыре назад пересекал белорусско-польскую границу, со стороны Беларуси. Так вот белорусы пропустили нас минут за тридцать, а потом... А потом мы семь(!!!) часов стояли на нейтральной полосе и ждали, когда поляки соизволять пошевелить свои толстые жопы. Вот и какая тут регистрация? А ведь за нами тоже стояла очередь.