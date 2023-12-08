В Дании на законодательном уровне запретили жечь коран

Перед тем, как принять закон, парламентарии устроили часовые дебаты.
В Дании приняли закон о запрете ненадлежащего обращения со священными писаниями. Об этом сообщает Politiken. За принятие закона выступило 94 парламентария, а 77 проголосовали против. Дебаты продолжались на протяжении часа.
Закон предусматривает уголовную ответственность за сожжение любых священных текстов, книг, свитков и других писаний. Тем, кто его нарушит, грозит до двух лет лишения свободы.
Закон был создан в августе. Министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард заявил, что сжигание корана несёт опасность Дании.
Это наносит ущерб Дании и датским интересам, а также рискует нанести ущерб безопасности датчан по всему миру и у нас дома. Поэтому правительство хотело ограниченного и точного юридического вмешательства, — заявил он.
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