В Дании на законодательном уровне запретили жечь коран

В Дании приняли закон о запрете ненадлежащего обращения со священными писаниями. Об этом сообщает Politiken. За принятие закона выступило 94 парламентария, а 77 проголосовали против. Дебаты продолжались на протяжении часа.

Закон предусматривает уголовную ответственность за сожжение любых священных текстов, книг, свитков и других писаний. Тем, кто его нарушит, грозит до двух лет лишения свободы.

Закон был создан в августе. Министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард заявил, что сжигание корана несёт опасность Дании.