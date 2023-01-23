Касания не было — сам виноват: в Подмосковье водитель влетел в забор

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В подмосковной Балашихе водитель "Инфинити" избегал столкновения с поворачивающей "ГАЗелью" и врезался в забор. Касания автомобилей не произошло, поэтому виновник спокойно уехал.
"Водитель Инфинити превысил скорость и не учел дорожную обстановку, что впоследствии привело его к столкновению с забором", - заявили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
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Участники ДТП Инфинити и забор, виновник Инфинити, он остался на месте ДТП))
Почитайте, много нового для себя откроете! Надеюсь, водительского удостоверения у Вас нет.