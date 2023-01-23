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Касания не было — сам виноват: в Подмосковье водитель влетел в забор

Касания не было — сам виноват: в Подмосковье водитель влетел в забор

Автор:
23 января 2023 14:07
Сообщество : Аварии
Метки: Infiniti   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   
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В подмосковной Балашихе водитель "Инфинити" избегал столкновения с поворачивающей "ГАЗелью" и врезался в забор. Касания автомобилей не произошло, поэтому виновник спокойно уехал.

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Метки: Infiniti   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   
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10  комментариев
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4k
Stas 6 часов назад
Не заметил превышения скорости (хоть и ожидал "пулю" после прочтения текста). Просто зря стал уворачиваться - надо было бить в борт, хоть и повреждений было бы больше. А в забор въехал даже мягковато)
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46k
Alex Ivanov Час назад
10.1 ты всегда не прав))) У меня знакомец уворачивался от машины с правой полосы (стоял тот у поребрика и поехал), увернулся на встречку в лобовуху. Есть видео, есть свидетели (кроме номера подстрекателя) и... Гаишники просто сказали - надо было фигачить в бок ...а лобовуха - плати))))
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226
Guilty Pleasure 3 часа назад
уже лет 8 назад ввели практику ответственности в ДТП даже без касания
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8k
Лещ 6 часов назад
Виновник спокойно уехал.... Как он может быть виновником ДТП, если он в нём даже и не участвовал??
Участники ДТП Инфинити и забор, виновник Инфинити, он остался на месте ДТП))
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4k
Трям 6 часов назад
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