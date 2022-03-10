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Авария дня. В Магнитогорске в массовом ДТП «Веста» перевернулась на крышу

Авария дня. В Магнитогорске в массовом ДТП «Веста» перевернулась на крышу (2 фото + 2 видео)

Автор:
10 марта 2022 12:33
Сообщество : Аварии
Метки: Infiniti   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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На проспекте Ленина водитель Infiniti перестроился через несколько полос и столкнулся с попутной «Вестой». После столкновения отечественная легковушка вылетела на встречку и перевернулась.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Infiniti   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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1  комментарий
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Кот Баюн 18 минут назад
ппц, пердун старый, КАК так можно было вообще додуматься перестроиться?
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