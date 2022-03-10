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На проспекте Ленина водитель Infiniti перестроился через несколько полос и столкнулся с попутной «Вестой». После столкновения отечественная легковушка вылетела на встречку и перевернулась.
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Пострадали 30-летний водитель «Лады» и 26-летняя пассажирка, её госпитализировали. С ними ехал ребёнок, он находился в детском кресле и не пострадал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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