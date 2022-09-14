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На Щуровской улице в городе Коломна водитель Renault Duster ускорился в правой полосе, чтобы проскочить перед перестраивающейся ГАЗелью, но не успел.
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Очевидец Станислав сообщает: "Переломы ребер, ключицы, сильный ушиб руки (м/б перелом). Это мой регик, я скорую вызывал."
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео газель дтп подрезал
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А дастер прям лихо взлетел
Это ввело в заблуждение дастера, что его пропускают...
Совсем не понятно чего дастер так газанул, и совсем забыл где педаль тормоза, если бы при касании оттормозился не был бы в кювете!