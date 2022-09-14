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Авария дня. В Коломне водитель «Дастера» улетел под откос

Авария дня. В Коломне водитель «Дастера» улетел под откос

Автор:
14 сентября 2022 12:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   подрезал   
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На Щуровской улице в городе Коломна водитель Renault Duster ускорился в правой полосе, чтобы проскочить перед перестраивающейся ГАЗелью, но не успел.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   подрезал   
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9  комментариев
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5k
GROMOZEKA 40 минут назад
Рег походу тонированный вкруг рубероидом, судя по затемнению съемки.
А дастер прям лихо взлетел
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−117
Сигизмунд Лазаревич 8 минут назад
Ну ладно когда на тесла или rs6 так пытаешься прыгнуть... но на дастере ))
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2k
Александр Полчаса назад
Газелист почти одновременно с дастером включил правый поворотник, потом выключил на 31с, на 33с опять включил и начал поворот.
Это ввело в заблуждение дастера, что его пропускают...
Совсем не понятно чего дастер так газанул, и совсем забыл где педаль тормоза, если бы при касании оттормозился не был бы в кювете!
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6k
Roman Час назад
Терпеть не могу козлов сзади, которые при одновременном перестроении ещё и обогнать сразу пытаются. Хоть один улетел куда хотел!
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11k
кот базилий Час назад
Как он ломанулся в эту щель.
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3k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
А ведь написано в правилах - запрещено мешать перестроению. Быстро поехал - медленно понесли
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Олег

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