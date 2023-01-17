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В Москве лихой водитель на «Ниве» устроил гонки в стиле GTA - его преследовали пятнадцать полицейских машин

В Москве лихой водитель на «Ниве» устроил гонки в стиле GTA - его преследовали пятнадцать полицейских машин

Автор:
17 января 2023 15:53
Сообщество : Криминал
Метки: ДПС   Москва   Погоня   водитель   гонки   задержание   нива   полицейские   
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Больше часа он уходил от погони, но всё-таки попался.

Этой ночью у сотрудников ДПС выдалась непростая смена. На МКАДе появился «гонщик» на «Ниве», который мчался по дороге и нарушал все возможные правила. Разве что только не летал над трассой.

Поэтому дорогу пришлось частично перекрыть, но водила всё равно прорвался и ушёл в сторону области. По пути зацепил полицейскую машину.

Перед задержанием он успел отмахать 70 километров, его приняли в Московской области, между СНТ «Нива» и СНТ «Нива-2», что довольно символично.

Подозревают, что 29-летний парень был под запрещёнными веществами. На допросе он загадочно улыбался и заявлял, что находится «на секретном задании». Но на каким именно - Джеймс Бонд не объяснил.

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Метки: ДПС   Москва   Погоня   водитель   гонки   задержание   нива   полицейские   
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6  комментариев
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120
ruslan d Час назад
У на слишком мягко себя ведут с подобными персонажами ... вот и катаются гонщики ....
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11k
кот базилий 11 минут назад
Поухмыляется на камеру и героем дня будет, а менты 15 экипажэй -дураками, которые ему штрафы выпишут, а он ими жопу вытрет.
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9k
Света 13 минут назад
Вот и не вспоминай штатовских копов. Они не просто без раздумий таранят машины, но даже стреляют не уговаривая и не делая десяток предупредительных выстрелов. Смотришь их перехваты и лучше голливудских боевиков.
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2k
Р Х 41 минуту назад
Наркоту на ходу выкидывал, вот и не останавливался.
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12k
Ivan 49 минут назад
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73k
Viktor Час назад
А пульнуть в дебила слабо, нехай он бед натворит!
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