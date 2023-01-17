В Москве лихой водитель на «Ниве» устроил гонки в стиле GTA - его преследовали пятнадцать полицейских машин

Этой ночью у сотрудников ДПС выдалась непростая смена. На МКАДе появился «гонщик» на «Ниве», который мчался по дороге и нарушал все возможные правила. Разве что только не летал над трассой.

Поэтому дорогу пришлось частично перекрыть, но водила всё равно прорвался и ушёл в сторону области. По пути зацепил полицейскую машину.