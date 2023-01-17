В Москве лихой водитель на «Ниве» устроил гонки в стиле GTA - его преследовали пятнадцать полицейских машин

Больше часа он уходил от погони, но всё-таки попался.
Этой ночью у сотрудников ДПС выдалась непростая смена. На МКАДе появился «гонщик» на «Ниве», который мчался по дороге и нарушал все возможные правила. Разве что только не летал над трассой.
Поэтому дорогу пришлось частично перекрыть, но водила всё равно прорвался и ушёл в сторону области. По пути зацепил полицейскую машину.
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Перед задержанием он успел отмахать 70 километров, его приняли в Московской области, между СНТ «Нива» и СНТ «Нива-2», что довольно символично.
Подозревают, что 29-летний парень был под запрещёнными веществами. На допросе он загадочно улыбался и заявлял, что находится «на секретном задании». Но на каким именно - Джеймс Бонд не объяснил.
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