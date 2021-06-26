В Москве в ходе жесткого задержания женщина потеряла сознание

Неприятный инцидент произошел сегодня на улице Куусинена на севере Москвы. В Центре госуслуг Хорошевского района полицейские грубо задержали женщину, которая сопротивлялась и говорила, что оставила в машине ребенка. После непродолжительной борьбы нарушительница потеряла сознание. Однако стражи порядка вместо того, чтобы помочь задержанной, выволокли ее на улицу и бездыханную погрузили в служебный автомобиль.





По видеоролику, заснятому очевидцами, невозможно понять причину задержания. Но если верить муниципальному депутату Гагаринского района Елене Русаковой, которая опубликовала этот ролик у себя в "Фейсбуке", - женщину скрутили из-за отказа надеть маску. По словам депутата, еще до включения камеры, женщина заявила полицейским, что сняла маску из-за того, что ей стало плохо от жары.