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Сообщество Треники&Вареники 2898 постов • 1056 подписчиков подписаться
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В Москве в ходе жесткого задержания женщина потеряла сознание

В Москве в ходе жесткого задержания женщина потеряла сознание (3 фото + 2 видео)

Автор:
26 июня 2021 17:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: МФЦ   Москва   видео   женщина   задержание   полицейские   
3405
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Говорят, все произошло из-за отказа надеть маску. Но скорее всего, это не так.

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Метки: МФЦ   Москва   видео   женщина   задержание   полицейские   
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1k
scorpi83 3 часа назад
ну да ну да, шли менты мимо МФЦ и подумали, а давай зайдем кого нибудь скрутим кого нибудь
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796
Веселый Пук 2 минуты назад
Менты вы что творите? Вы ворам и жуликам служите.
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161
SVG 6 минут назад
Что такое неповиновение? - Не предоставление документов, отказ встать, пройти в машину, презрительное поведение, едкие замечания. Слово "мент" вообще расценивается как оскорбление представителя власти при исполнении. Вот вам полные основания для применения физической силы и спецсредств.
Нельзя применять против детей, инвалидов и беременных если признаки очевидны, кроме группового и массового нападения.

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114
vijilante 8 минут назад
Уа перьвых,Рафик ни у чом не винават,а эта гражданка,сама на Рафика накинулась,самоизнасиловалась,после чего демонстративно потеряла сознание.
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137
Чумной Доктор 11 минут назад
Полиция тут права. закон надо соблюдать. а мы знаем что яжематери конченые мрази и способны на любое паскудство. так что еще мало ей досталось, а маску. не вижу проблемы носить маску у надевать её если просят , а потом снимать как отойду от скопления людей.
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−23
Племянник Путина 11 минут назад
бездарность....
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858
Алксандр Шевченко 11 минут назад
Ой блин, страна телефоного права, один звонок и очко жим жим у ментов, сразу отпустили, а где штраф, протокол ? Поняли что не бесправного Васю взяли и сразу назад обматывать. ДБ.
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307
Brontozavr1 Полчаса назад
Зуб даю по душу путэна свое честное мнение высказала, авось и "свободу Навальному" кричала.
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20k
Очевидное-Невероятное 40 минут назад
без сознания ножки болтаются как сосиски, а у нее поджаты...
плохая актриса.
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7k
trak 45 минут назад
Почему нет начала конфликта , почему не снимали конфликт до приезда полиции , думаю не только дело в маске .
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307
Brontozavr1 trak 23 минуты назад
Стопудов кричала свободу Навальному
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2k
Роман Гамзалиев 52 минуты назад
Зачем такие вбросы ,где конкретика?
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3k
oneman 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
!
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80k
Иван Иванов 54 минуты назад
Кто же накидывает г... на вентилятор?

ЕЛЕНА РУСАКОВА
Наш округ - самый оппозиционный в Москве, здесь - образованное и активное население, высокий процент на выборах за оппозиционных кандидатов.
У нас есть шанс, если будем активны. Я надеюсь на выдвижение от партии "Яблоко" и прошу всех поддержать это выдвижение.
===================

Теперь всё ясно
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5k
Leo Sun Час назад
Зато в Питере "Алые паруса" вовсю. Но это ведь другое...
Ссылка youtu.be
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307
Brontozavr1 Leo Sun 22 минуты назад
Они наверное все привитые
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307
Brontozavr1 metrolog 21 минуту назад
Друзьям всё, а людям закон.
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239
В. Л. Час назад
больше говна на вентилятор!!!!
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491
Миша Час назад
Какое нарушние масочного режима, если полицаи маску с нее содрали, когда уже руки заломали.
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17k
Егор Час назад
Ссылка coub.com
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17k
Vital Idol 2 часа назад
налицо несоизмеримое применение силы!!! зачем её куда-то доставлять?! доставление осуществляется, если будет административный арест!!! считаете что она что-то нарушила - составляйте протокол и гудбай!!!

неговоря про то, что они сами не в СИЗах(нарушают закон), а в текстильных тряпочках, которые ни от чего не защищают....
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Хотелось бы, к стати, выслушать и другую сторону для справедливости.
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Не понимаю, откровенно, такого долб...ма! Зачем все эти ребусы из-за "просто надень маску"? Ну хотя бы покажи, что ты надеваешь маску. Надень её на подбородок. Да мало ли способов показать, что ты надел маску! Нет б...ь! Доистерила до того, что полицию вызвали(!!!). Они ещё ехали как всегда не 1-2 минуты!Всё это время она продолжала настаивать, что "маску не надену". Ещё и что то сказала приятное приехавшим по такой ...те "защитникам правопорядка"!(К стати, я вам гарантирую, что в таких случаев включается режим:"из-за такой х...ни нас сюда вызвали? или из-за этого мы сюда приехали?") Люди! Не усложняйте свою жизнь мелочами!
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307
Brontozavr1 Дмитрий 18 минут назад
Ой наивный. Чего в уши влили, тому и верит. Не в маске дело было, выше даже скрин есть. Прежде чем температурить, поищи другие источники. Фишки часто пис. дежом занимаются.
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1k
zenon 2 часа назад
В Германии вообще шестизвёздочников расстреливали были они в масках или нет. Разбирались потом. Оказалось, что по ошибке застрелили двух граждан США. Очень извинялись и выкупили прощение за золотые марки, или контрамарки, непонятно, но удалось. Так они узнали кто сколько стоит.
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