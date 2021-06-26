В Москве в ходе жесткого задержания женщина потеряла сознание

Говорят, все произошло из-за отказа надеть маску. Но скорее всего, это не так.
Неприятный инцидент произошел сегодня на улице Куусинена на севере Москвы. В Центре госуслуг Хорошевского района полицейские грубо задержали женщину, которая сопротивлялась и говорила, что оставила в машине ребенка. После непродолжительной борьбы нарушительница потеряла сознание. Однако стражи порядка вместо того, чтобы помочь задержанной, выволокли ее на улицу и бездыханную погрузили в служебный автомобиль.
По видеоролику, заснятому очевидцами, невозможно понять причину задержания. Но если верить муниципальному депутату Гагаринского района Елене Русаковой, которая опубликовала этот ролик у себя в "Фейсбуке", - женщину скрутили из-за отказа надеть маску. По словам депутата, еще до включения камеры, женщина заявила полицейским, что сняла маску из-за того, что ей стало плохо от жары.
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Но эта версия вряд ли соответствует действительности. ГБР в бронежилетах не приезжает на вызов за нарушителями масочного режима - скорее всего, причина задержания была другой. В полиции не смогли дать оперативный комментарий касательно этого инцидента.
С другой стороны, в Америке с буйными антимасочниками иногда обходятся куда жестче. Видео опубликовано 8 мая. Место действия - супермаркет в городе Бирмингем, штат Алабама
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Нельзя применять против детей, инвалидов и беременных если признаки очевидны, кроме группового и массового нападения.
плохая актриса.
ЕЛЕНА РУСАКОВА
Наш округ - самый оппозиционный в Москве, здесь - образованное и активное население, высокий процент на выборах за оппозиционных кандидатов.
У нас есть шанс, если будем активны. Я надеюсь на выдвижение от партии "Яблоко" и прошу всех поддержать это выдвижение.
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Теперь всё ясно
неговоря про то, что они сами не в СИЗах(нарушают закон), а в текстильных тряпочках, которые ни от чего не защищают....