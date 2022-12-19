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Автомобиль загорелся на заправочной станции в Воронеже

Автомобиль загорелся на заправочной станции в Воронеже

Автор:
19 декабря 2022 11:10
Метки: Автоприкол   Прикол   авто   азс   видео   возгорание   заправка   пожар   
547
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1
Глупый водитель решил посветить в бензобак зажигалкой! О чём он вообще только думал!?

Источник:

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Метки: Автоприкол   Прикол   авто   азс   видео   возгорание   заправка   пожар   
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6k
Том Сойер Час назад

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13k
Alex 6 минут назад
А с Каролиной то что? Всё ещё пишет? Суп рисовый то доварили?
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1k
Darki 11 минут назад
Всегда было интересно,как таким тупым жить можно,ладно тупой с рождения(убился быв детстве),а тут и права есть,и машина,может даже семья,но тупой,тупой как сибирский валенок,может с возрастом отупел,но тут вроде не дед с расстройством памяти.Непонятно.
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388k
Алексей 24 минуты назад
посветить в бензобак зажигалкой! О чём он вообще только думал!?

был бы мозг,подумал бы.
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90k
parallax Час назад
Хреновый оператор, до конца не снял такой захватывающий сюжет. ))
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