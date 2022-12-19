Автомобиль загорелся на заправочной станции в Воронеже

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Глупый водитель решил посветить в бензобак зажигалкой! О чём он вообще только думал!?
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: Автоприкол Прикол авто азс видео возгорание заправка пожар
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был бы мозг,подумал бы.