Подборка водителей, от которых лучше держаться подальше на дороге

Садясь за руль автомобиля, вы должны быть готовы к встрече с горе-водителями. К сожалению, от столкновения с ними никто не застрахован. Они живут в каждой стране, в разных уголках планеты. Эти люди оторваны от реальности и уверены в том, что правила дорожного движения придумали для слабаков. Некоторые их поступки поражают своей нелогичностью и опасностью. Ваша основная задача — держаться от них подальше, чтобы случайно не стать частью их водительского фиаско.