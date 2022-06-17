Подборка водителей, от которых лучше держаться подальше на дороге

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Посмотрите на автомобилистов, которые доказывают, что для получения водительских прав здравый смысл не нужен!
Садясь за руль автомобиля, вы должны быть готовы к встрече с горе-водителями. К сожалению, от столкновения с ними никто не застрахован. Они живут в каждой стране, в разных уголках планеты. Эти люди оторваны от реальности и уверены в том, что правила дорожного движения придумали для слабаков. Некоторые их поступки поражают своей нелогичностью и опасностью. Ваша основная задача — держаться от них подальше, чтобы случайно не стать частью их водительского фиаско.
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Шины? Да зачем они нужны!
Это будет работать, пока вы не наткнётесь на лежачего полицейского. Это чистая гениальность за пределами нашего понимания.
«Безопасная и надёжная» служба доставки
Представьте, что вы делаете что-то подобное, когда у вас есть грёбаный багажник на крыше!
Просто соблюдай дистанцию
Всегда удивляюсь, как такие люди доживают до момента получения прав.
Источник:
АНТИФИШКИ
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