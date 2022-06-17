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Подборка водителей, от которых лучше держаться подальше на дороге

Подборка водителей, от которых лучше держаться подальше на дороге

Автор:
17 июня 2022 08:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   Юмор   авто   автомир   автомобили   водитель   прикол   
471
19
Посмотрите на автомобилистов, которые доказывают, что для получения водительских прав здравый смысл не нужен!
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Источник:

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Метки: Автоприкол   Юмор   авто   автомир   автомобили   водитель   прикол   
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