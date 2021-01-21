Пожар в самом высокогорном в мире музее мотоциклов: огонь уничтожил более 200 классических экспонатов

Top Mountain Crosspoint известен как расположенный на самой большой высоте музей мотоциклов. Он находится на высоте около 2000 метров над уровнем моря на австрийской стороне перевала Тиммельсйох. Музей был основан весной 2016 году близнецами Альбаном и Аттилой Шайберами, которые собирали коллекцию мотоциклов на протяжении всей своей жизни.