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Пожар в самом высокогорном в мире музее мотоциклов: огонь уничтожил более 200 классических экспонатов

Пожар в самом высокогорном в мире музее мотоциклов: огонь уничтожил более 200 классических экспонатов (11 фото + 2 видео)

Автор:
21 января 2021 09:56
Сообщество : Мото
Метки: австрия   авто   видео   возгорание   мото   мотоциклы   музей   пожар   
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Одна из самых известных и интересных коллекций мотоциклов в Европе была уничтожена на этой неделе. Музей Top Mountain Crosspoint, расположенный на знаменитой дороге Тиммельсйох на границе Австрии и Италии, сгорел во время ночного пожара 18 января.

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Метки: австрия   авто   видео   возгорание   мото   мотоциклы   музей   пожар   
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10  комментариев
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26k
Fat Lynx 2 часа назад
Очень печальная новость... уверен, там были изделия в штучном экземпляре, которых нигде больше нет...
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690
И 4 минуты назад
Немудрено, столько дерева в музее, включая деревянные мотоциклы (мотоколяски).
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50k
pynh 19 минут назад
Не надо было строить музей из дерева.

Не надо было строить музей из дерева.
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15k
Александр 19 минут назад
Вот ведь уроды, подобрали "удачное место" для музея,, подкупили пожарную инспекцию, на страховке заработали, экспонаты на черный рынок перепродали и всё замаскировали обыкновенным пожаром- Путин, доколе!?!?!

Ой, не сюда.... это же не новость из России, тут понимать нужно.
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3k
Виктор Штурмаревич 45 минут назад
Самый высокогорный мангал для мотоциклов.
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7k
Otium7 59 минут назад
У меня смутные сомнения...
Ссылка youtu.be
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Siddis Час назад
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Павел Коваленко 2 часа назад
жалко...
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