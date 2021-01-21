Пожар в самом высокогорном в мире музее мотоциклов: огонь уничтожил более 200 классических экспонатов

Одна из самых известных и интересных коллекций мотоциклов в Европе была уничтожена на этой неделе. Музей Top Mountain Crosspoint, расположенный на знаменитой дороге Тиммельсйох на границе Австрии и Италии, сгорел во время ночного пожара 18 января.
Огонь уничтожил около 230 мотоциклов от более чем сотни различных производителей. Сотрудник музея, разбуженный пожарной сигнализаций, попытался справиться с пламенем огнетушителями, но вскоре был вынужден покинуть здание из-за дыма. Когда на место прибыли пожарные, вся крыша была уже объята огнем. Причина пожара выясняется.
Top Mountain Crosspoint известен как расположенный на самой большой высоте музей мотоциклов. Он находится на высоте около 2000 метров над уровнем моря на австрийской стороне перевала Тиммельсйох. Музей был основан весной 2016 году близнецами Альбаном и Аттилой Шайберами, которые собирали коллекцию мотоциклов на протяжении всей своей жизни.
Площадь музея составляет более 3000 квадратных метров. Самому старому экспонату, который был представлен в музее, было более 120 лет.
В коллекции были представлены модели от A.J.S., BMW, DKW, Ducati, Harley-Davidson, Henderson, Honda, Indian, Matchless, Megola, Military, Motoguzzi, Munch, Norton, NSU, Sunbeam, Triumph, Vincent и Zundapp. Также у Шайберов было несколько автомобилей, в том числе Porsche и Ferrari.
Выставка не работала из-за карантина в связи с пандемией с конца прошлого года, однако должна была открыться 24 января после снятия ограничений.
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Ой, не сюда.... это же не новость из России, тут понимать нужно.