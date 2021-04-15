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Дрифт с огоньком из Петербурга: «гонщик» не смог потушить свой автомобиль

Дрифт с огоньком из Петербурга: «гонщик» не смог потушить свой автомобиль (2 фото + 4 видео)

Автор:
15 апреля 2021 13:38
Сообщество : Автомир
Метки: 360подмосковье   bmw   авто   автомобили   видео   возгорание   дрифт   пожар   тушение пожала   
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В Санкт-Петербурге на парковке у стадиона «Сибур Арена» владелец BMW 6-серии довольно долго крутил «пончики» и, в какой-то момент, подержаное купе не выдержало таких нагрузок.

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Метки: 360подмосковье   bmw   авто   автомобили   видео   возгорание   дрифт   пожар   тушение пожала   
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28  комментариев
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5k
JACKAL Час назад
Напомнило этого дурачка)))))))... Всё врут, что можно бесконечно смотреть на огонь и воду,,, бесконечно можно смотреть на этого дурачка

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30k
Aleksandr 8 минут назад
Дрифт с огоньком из Петербурга: «гонщик» не смог потушить свой автомобильПосмотреть
Дрифт с огоньком из Петербурга: «гонщик» не смог потушить свой автомобиль
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7k
Tamdima 10 минут назад
Он сначала антиперспирантом что ли тушил?
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814
Павел 18 минут назад
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9k
Rihovich Полчаса назад
А я вот рад! Хороший ролик! Эти дристеры мне столько бессонных ночей устроили, что я, наверное, по законам кармы теперь до конца жизни подобным роликам буду радоваться.
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1k
Игорь Полчаса назад
Отлично самовыпилился.
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8k
Иван Акимов 43 минуты назад
Обдрифтался...
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14k
ВОВЧЕГ 45 минут назад
Владелец BMW, должен страдать!
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27k
EvilHomer 54 минуты назад
Еб@нтяй, выкинул горящую шумку закрыл бы капот и снизу фыркать подобием огнетушителя, может и помогло бы, а так, с открытым капотом вообще без шансов.
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803
Карл Такойто 56 минут назад
Ушатал старушку
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16k
Robin Hood 59 минут назад
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19k
Добрый Алабай Час назад
Не зря бмв эмблему поменяла.
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6k
Dima Час назад
Машину купил, резину купил, бак заправил, а на огнетушитель денег не хватило у мамкиного дрифтера.
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−13
alex Час назад
долбойобы никогда не возят в своей машине нормальные огнетушители, а был бы он, и тачка цела осталась бы
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36k
Вепс Час назад
Он дихлофосом что ли пытался тушить?
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52k
Похабыч 2 часа назад
Ещё один дристер!
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
Довы...лся!
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31k
Alex 2 часа назад
Ха-ха-ха) Карма, сук@ она такая
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21k
Сибиряк 2 часа назад
ну хоть 1 идиотом на дороге меньше будет
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9k
myymoo 2 часа назад
Прекрасное видео.
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1k
Максим 2 часа назад
Надо было за руль садиться и ехать максимально быстро к воде, а по пути бы ветер мог задуть пламя. Эх, а так машину только загубил.
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