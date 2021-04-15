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В Санкт-Петербурге на парковке у стадиона «Сибур Арена» владелец BMW 6-серии довольно долго крутил «пончики» и, в какой-то момент, подержаное купе не выдержало таких нагрузок.
Машина не выдержала, и из-под капота пошел дым. Заметив возгорание, парень вышел из авто, открыл капот, однако вовремя потушить огонь не удалось.
Новостной сюжет
Видео опубликовано в сообществе Mash | Мэш на Мойке
Огонь распространился очень быстро, приехавшие спасатели тушили уже догорающий автомобиль.
Участники дрифта при этом не получили ни травм, ни ожогов.
Пламя успело практически полностью уничтожить машину.
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