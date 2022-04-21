Женщина за рулем кроссовера Jeep переусердствовала, объезжая автобус, и завалилась на бок

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Терпение — это явно не то качество, которым обладает женщина за рулём этого Jeep Compass. Автомобилистка попыталась объехать встречный автобус, въезжая на склон холма. Результат предсказуем!
Появилось видео крайне неудачной попытки объехать автобус на Jeep Compass. Водитель кроссовера решил протиснуться, заехав двумя колёсами на очень крутой склон, однако опрокинул автомобиль.
Вероятно, курьёзная авария произошла где-то в Индии. Авторы роликов записали смелый манёвр и его последствия с разных ракурсов.
Вероятно, курьёзная авария произошла где-то в Индии. Авторы роликов записали смелый манёвр и его последствия с разных ракурсов.
По какой причине автобус стоял посреди дороги — неизвестно, но он был оставлен таким образом, что объехать его на машине по проезжей части не представлялось возможным. Тогда женщина-водитель «Джипа» решила прибегнуть к «внедорожному» способу.
Технически ей удалось объехать препятствие, однако в процессе Compass поцарапал боковую часть автобуса крышей, а затем завалился на бок. Водитель и пассажиры не пострадали — на одном из видео видно, как они (почти самостоятельно) покинули автомобиль.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Jeep Автоприкол авто автомир автомобили курьез неудача прикол
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