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Женщина за рулем кроссовера Jeep переусердствовала, объезжая автобус, и завалилась на бок

Женщина за рулем кроссовера Jeep переусердствовала, объезжая автобус, и завалилась на бок (2 фото + 2 видео)

Автор:
21 апреля 2022 15:07
Сообщество : Автомир
Метки: Jeep   Автоприкол   авто   автомир   автомобили   курьез   неудача   прикол   
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Терпение — это явно не то качество, которым обладает женщина за рулём этого Jeep Compass. Автомобилистка попыталась объехать встречный автобус, въезжая на склон холма. Результат предсказуем!

Источник:

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Метки: Jeep   Автоприкол   авто   автомир   автомобили   курьез   неудача   прикол   
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3  комментария
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1k
patrik1313 Час назад
А водитель автобуса вышел из кустов, застегнул ширинку и дальше поехал.
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Frank Borman Час назад
Баба за рулем - тот же цирк, только еще смешнее.
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vasilykopkov 2 часа назад
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