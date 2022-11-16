Наезд на ребёнка у школы в Подмосковье

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Мальчик решил перебежать дорогу за несколько метров до пешеходного перехода и выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
Первый пацан, перебегавший дорогу до припаркованных машин, намекал водителю, что, возможно, он не один такой. Стоило ехать помедленнее.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Извините, пожалуйста."
И в любом случае сейчас отгребет проблем - как владелец средства повышенной опасности.
Пацан безмозглый в ноль - родители переходить дорогу вообще не учили.
Бедный водила.