Наезд на ребёнка у школы в Подмосковье

Обычные люди, которые просто не смогли остаться в стороне

В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой

Дурной пример заразителен: в Сыктывкаре подросток побежал на «красный» за своим товарищем

Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились на регулируемом пешеходном переходе в...

Выбежавшего на дорогу маленького мальчика сбил автомобиль в Ижевске

В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой