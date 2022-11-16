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Наезд на ребёнка у школы в Подмосковье

Наезд на ребёнка у школы в Подмосковье

Автор:
16 ноября 2022 13:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Мальчик решил перебежать дорогу за несколько метров до пешеходного перехода и выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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14  комментариев
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9k
antonium 3 часа назад
Пацан после удара высказал все что думает о водителе, об его транспортном средстве, о скоростном режиме и о погодных условиях. При чем наверняка высказал такими словами, которые этот водитель никогда не слышал)))
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4k
alex 24 минуты назад
пешеходы в основном хуже [мат]а сов
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1k
Angelpro 2 часа назад
Я когда-то слышал фразу "Берегись перебегающего пацана, потому что за ним еще 1 бежит"
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50k
dima423 2 часа назад
мелкий кусок идиота... че он там еще орет? надеюсь "дяденька прости засранца"?
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2k
Gleb_Skameikin 3 часа назад
явно не 20 км/ч ехал
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1k
Khamul 3 часа назад
У водителя ни единого шанса не было избежать наезда
При том что скорость небольшая была.
И в любом случае сейчас отгребет проблем - как владелец средства повышенной опасности.
Пацан безмозглый в ноль - родители переходить дорогу вообще не учили.
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7k
Колорад 3 часа назад
Ого сколько сайгаков на р-не, одного подбил, хороший охотник!
Бедный водила.
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
Интересно, насколько серьёзная поломка у автомобиля, водитель которой остановил своё авто прямо перед пешеходным переходом и у выезда с прилегающей территории? Или, таки, поломка в голове у водителя, которая позволяет ему считать себя самым хитрым и, включив аварийную сигнализацию, парковаться где угодно для своего удобства?
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