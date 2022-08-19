В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой

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На улице Сталеваров в Череповце 48-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не остановился на красный сигнал светофора и сбил женщину с дочкой.
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Водитель от медосвидетельствования отказался. Полицейским мужчина пояснил, что причиной аварии стала жара.
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АНТИФИШКИ
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