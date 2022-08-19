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В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой

В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой

Автор:
19 августа 2022 12:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   пьяный за рулем   
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На улице Сталеваров в Череповце 48-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не остановился на красный сигнал светофора и сбил женщину с дочкой.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   пьяный за рулем   
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18  комментариев
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715
Arti 5 часов назад
Быстренько дочка мать списала
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1k
4EPMET Полчаса назад
Как это от освидетельствования отказался?! При ДТП с пострадавшими освидетельствование проводится без согласия водителя!
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3k
Палыч Час назад
что с датой у рега?
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10k
Ivan Час назад
Пьяный за рулём? Умышленное причинение, со всеми вытекающими!
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14k
Minos 2 часа назад
Водитель Нексии мразота, конечно, но сколько раз уже говорилось и будет говориться еще не раз: да, ты прав и ты переходишь по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, но кому теперь легче от этого? Идут с гордо поднятой головой, ни боже мой бошкой своей повертеть, убедиться, что никакой наркоман не летит или КАМАЗ без тормозов и все тебя видят и пропускают, тем более с ребенком. Теперь переломы, больничка. Хорошо, хоть девочке не сильно досталось.
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93
Аврашалом Маркович 2 часа назад
При жаре он бухает, а когда холодно что делает? Колется?
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9k
Ф Ив 4 часа назад
Люди перестанут садиться пьяными за руль только тогда, когда за причинение смерти в ДТП по вине пьяного водителя, водителю будут давать как за предумышленное с отягчающими, а за дтп по вине пьяного водителя с травмами как за попытку предумышленного убийства.
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6k
Sanar 4 часа назад
Это же черепОвец, там все конченные, особенно водятлы, город фосагровских вахтовиков. Водилы спешат всегда от того, что машина от выбросов заводов по дороге может сгнить к херам.
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70k
Viktor 4 часа назад
От медосвидетельствования отказался, значит надо пьянку по полной, да наркоту ещё пришить! Больше не будут отказываться.
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10k
кот базилий 5 часов назад
Надеюсь сядет.
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387k
Алексей 5 часов назад
жара сука забухала
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Олег

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