В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой

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В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой

Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились на регулируемом пешеходном переходе в...

Авария дня. В Рязани пьяный водитель сбил мужчину и влетел на территорию частного дома

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