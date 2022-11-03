Самокатчик безоглядно рванул вперёд: в Волгограде пожилой водитель на «Жигулях» сбил школьника

506
2
1
В Тракторозаводском районе Волгограда 85-летний водитель вазовской "семёрки" проскакивал перекрёсток на красный сигнал светофора и совершил наезд на 13-летнего самокатчика.
Источник:
На место прибыла скорая помощь. После осмотра в больнице пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились на регулируемом пешеходном переходе в Петербурге
- Неудачная попытка перебежать дорогу на "красный": в Екатеринбурге подросток попал под машину
- В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой
- В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой
- Дурной пример заразителен: в Сыктывкаре подросток побежал на «красный» за своим товарищем
Новости партнёров
реклама
Не доживет он до своего первого секса!