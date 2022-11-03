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Самокатчик безоглядно рванул вперёд: в Волгограде пожилой водитель на «Жигулях» сбил школьника

Самокатчик безоглядно рванул вперёд: в Волгограде пожилой водитель на «Жигулях» сбил школьника

Автор:
03 ноября 2022 14:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   самокат   
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В Тракторозаводском районе Волгограда 85-летний водитель вазовской "семёрки" проскакивал перекрёсток на красный сигнал светофора и совершил наезд на 13-летнего самокатчика.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   самокат   
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10  комментариев
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4k
V2.Smirnov Час назад
Мальчишке зеленый на переходе загорелся - вот он и побежал. А водитель, видимо, профессиональный доезжальщик на "бледно-розовый". Скорость у него небольшая была. Никакой необходимости выезжать на желтый свет - не было.
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10k
Oleg 13 минут назад
Волгоград суровый город. Тут пешеход водителю враг, мишень и жертва. Десять раз посмотришь по сторонам, когда переходишь улицу с односторонним движением, а тут ...
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3k
Трям 16 минут назад
Если б этому сопляку объяснили, как пересекать проезжую часть, то ничего не случилось бы.
Не доживет он до своего первого секса!
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18k
anpetrof 19 минут назад
Оба дебилы! Водитель жигулей и ехал-то не быстро, мог и остановится. А самокатчик - дебил в квадрате - смотреть надо сначала, все ли остановились...
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1k
Антон Иванов 20 минут назад
в любом случае виноват чувак на жиге - на красный на зебре - водитель управляет средством повышенной опасности ! тем более жига , тот ещё современный аппарат , там и тормозной путь и аэродинамика , хорошо боком нескольких не сбил ,а это ведро могло юзом пойти. Малец детство в голове , я до 25 кроме баб , алкашки и где раздабыть денег для баб и алкашки ни о чём не думал
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18k
сергей костюнин 37 минут назад
Добить !
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6k
М С 52 минуты назад
Старый дурень и молодой дурачок нашли друг-друга.
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22k
hebpat Час назад
слава богу что пацан не сильно пострадал, а то сел бы старик в тюрьму до конца дней своих
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15k
Александр Час назад
Сэкономил старпер 30 секунд.
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