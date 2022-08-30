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Дурной пример заразителен: в Сыктывкаре подросток побежал на «красный» за своим товарищем

Дурной пример заразителен: в Сыктывкаре подросток побежал на «красный» за своим товарищем

Автор:
30 августа 2022 13:42
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На улице Морозова в Сыктывкаре 24-летний водитель автомобиля Datsun сбил школьника на регулируемом пешеходном переходе. 16-летний подросток перебегал дорогу на красный свет.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   пешеходный переход   
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14  комментариев
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11k
Dihydrogen Monoxide 4 часа назад
да тут никуя не школьника сбили! Тут школьник в авто влетел на всем скаку! ))
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4k
Севастьян 23 минуты назад
Взрослый,а долбодятел.Родители выплатят водителю компенсацию. Славбо не смертельно.
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2k
Thyme Полчаса назад
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8k
Мариус 53 минуты назад
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36k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
В том, что школьник - ещё тот песдюк, сомнений нет.

Но технически водитель Datsun тоже олень: горит красный, машины стоят, пацаны бегут, он их видит. Что мешало притормозить?
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750
Arti 2 часа назад
Будет меньше тупых постов на фишках )
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15k
Alex 2 часа назад
Дурной пример заразителен: в Сыктывкаре подросток побежал на «красный» за своим товарищемПосмотреть
Дурной пример заразителен: в Сыктывкаре подросток побежал на «красный» за своим товарищем
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732k
А.Берестенко 3 часа назад
А шоб ему до свадьбы ничего не зажило!
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2k
Pill 3 часа назад
Куда он смотрел вообще?
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12k
Кыся 4 часа назад
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15k
Александр 4 часа назад
То есть, когда для главной дороги горит красный то и для пешеходов тоже был красный, а когда тогда для пешеходов зелёный?
Крепкий школьник.
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