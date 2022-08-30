Дурной пример заразителен: в Сыктывкаре подросток побежал на «красный» за своим товарищем

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На улице Морозова в Сыктывкаре 24-летний водитель автомобиля Datsun сбил школьника на регулируемом пешеходном переходе. 16-летний подросток перебегал дорогу на красный свет.
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В отношении юноши составлен материал по административному правонарушению по ст.12.30 КоАП РФ.
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АНТИФИШКИ
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Но технически водитель Datsun тоже олень: горит красный, машины стоят, пацаны бегут, он их видит. Что мешало притормозить?
Крепкий школьник.