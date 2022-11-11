Не выйду и точка: в Смоленске женщина наехала на человека, полицейским пришлось силой доставать её из машины

3414
1
2
На парковке одного из торговых центров Смоленска 40-летняя женщина на автомобиле Hyundai наехала на пешехода, который садился в машину. После этого она заперлась в машине и отказалась предъявить документы прибывшим сотрудникам ГИБДД.
Видео самого ДТП, на котором видно, как автомобилистка сбивает пешехода
Источник:
В отношении женщины составлен административный материал по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции". По факту наезда на пешехода проводится проверка.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Куда же ты, девочка! Автомобилистка на «Матизе» переехала ребёнка в Севастополе
- «Откуда у вас вмятина?»: в Воронеже судья устроила ДТП и отказалась признавать вину
- Одна не смотрит вперёд, а другая по сторонам: наезд на пешехода в Калининграде
- В Нижневартовске неопытная автомобилистка совершила не самый удачный манёвр, чтобы избежать ДТП
- Педальки перепутала: женщина на «Ауди» сбила двух детей на тротуаре
Новости партнёров
реклама
В том же США в нее бы просто обойму высадили за рандомное резкое движение и все
А наши еще гуманно, 500 раз предупредили, аккуратно открыли, не разбив стекло и проводили.
Не то что в америках....
но Смоленский дпс чересчур вежлив.
в Москве этой визгливой обезьяне , вдобавок бы ласты закрутили и мордой вниз
Наше общество усиленно копирует американские стереотипы поведения, навязанные нам из американских СМИ, фильмов и вообще, из американских информационных потоков. Но эти информационные потоки не дают полного представления о том, как в Штатах происходит взаимоотношения государственной власти и гражданина. Потому что во-первых, в Штатах об этом и так всем известно; а во-вторых, в целях пропаганды, в этих в фильмах и СМИ намеренно всего не рассказывают.
А девочка конечно дура. Ну, как минимум, она поступила как дура.