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Не выйду и точка: в Смоленске женщина наехала на человека, полицейским пришлось силой доставать её из машины

Не выйду и точка: в Смоленске женщина наехала на человека, полицейским пришлось силой доставать её из машины

Автор:
11 ноября 2022 11:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   гибдд   дтп   женщина за рулем   конфликт   пешехода сбили   
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На парковке одного из торговых центров Смоленска 40-летняя женщина на автомобиле Hyundai наехала на пешехода, который садился в машину. После этого она заперлась в машине и отказалась предъявить документы прибывшим сотрудникам ГИБДД.

Источник:

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Метки: аварии   авто   видео   гибдд   дтп   женщина за рулем   конфликт   пешехода сбили   
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63  комментария
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7k
GROMOZEKA 2 часа назад
Надо было ОМОН вызвать и шл.ю.ху эту через разбитые стекла мордой на асфальт приложить
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5k
Denis Cudreacov 23 секунды назад
и вот такие люди вокруг нас каждый день, ходят, улыбаются, говорят "здрасте". А потом, раз, нестандартная ситуация и ты понимаешь, что человек, полнейший неадекват и идиот!)
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1k
Angelpro 8 минут назад
как таким неадекватам выдают права? возможно такие же неадекваты работают в управлении?
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21k
BiZ 9 минут назад
и ведь если бы не было камер, уехала бы сука и с концами
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2M
Иван Кемеров 11 минут назад
Кто этой дуре продал права??? Ну не в переходе-же она их купила? А кто продавал - разве не видел что она на голову больна? А ведь только сотрудник ГАИ это мог сделать.
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1k
ant-laz11 12 минут назад
чел сам под колеса залез открывая дверь шагнул назад не глядя или просто нагло
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10k
Дмитрий 12 минут назад
Сцуко тупая...
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717
Просто чувак в интернете 13 минут назад
Добрый у нас менты. А кричат про кровавый режим.
В том же США в нее бы просто обойму высадили за рандомное резкое движение и все
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362
Dima Udo 15 минут назад
В пендосии вытащили бы без предупреждения, а потом носом в асфальт, в некоторых штатах изрешетили бы.
А наши еще гуманно, 500 раз предупредили, аккуратно открыли, не разбив стекло и проводили.
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3k
Наблюдатель 16 минут назад
Из всех пунктов пдд, она выучила только незаконное основание)))) клоунесса.
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14k
Alex 16 минут назад
Лишить пожизненно. Нехрен этим курицам на дорогах делать.
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96
Lev A. 20 минут назад
Номерок "блатной" и морда лица не шибко смоленская. Мара Багадсарян на минималках?
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1k
Демьян Полчаса назад
Ссылка coub.com
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4k
Дмитрий ! Полчаса назад
ТП+гыр-гыр = страшная смесь. Церемонятся ещё, разбить надо было и не только стекло.
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96
Lev A. Дмитрий ! 22 минуты назад
А нормальными словами ты еще не научился? Бу-бу-бу, пых пых пых
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15k
Сергей Полчаса назад
Ссылка vk.com
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113
Руслан Полчаса назад
Как то поздновато у этой дуры обострение началось )))) Кстати тачка эта меня просто убивает - слева одна дверь, а справа две =)
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28k
Levyathan Полчаса назад
Ой,дура!
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577
Sergius SPb Полчаса назад
Россия,четверо полисменов скачут козлом вокруг машины подозреваемого уговаривая того изволить выйти....
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14k
hunter 40 минут назад
услада для глаз
но Смоленский дпс чересчур вежлив.
в Москве этой визгливой обезьяне , вдобавок бы ласты закрутили и мордой вниз
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29k
Ashabad 41 минуту назад
Самое плохое тут то, что ложно понятые понятия о собственных свободах не закреплены понятием о собственных обязанностях.
Наше общество усиленно копирует американские стереотипы поведения, навязанные нам из американских СМИ, фильмов и вообще, из американских информационных потоков. Но эти информационные потоки не дают полного представления о том, как в Штатах происходит взаимоотношения государственной власти и гражданина. Потому что во-первых, в Штатах об этом и так всем известно; а во-вторых, в целях пропаганды, в этих в фильмах и СМИ намеренно всего не рассказывают.
А девочка конечно дура. Ну, как минимум, она поступила как дура.
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2k
Bar 41 минуту назад
пи*зда тупорылая) разбили бы стекло вместе с еб*алом!
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