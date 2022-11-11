Не выйду и точка: в Смоленске женщина наехала на человека, полицейским пришлось силой доставать её из машины

Ты вся в белом, это смело

Педальки перепутала: женщина на «Ауди» сбила двух детей на тротуаре

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В Нижневартовске неопытная автомобилистка совершила не самый удачный манёвр, чтобы избежать ДТП