«Откуда у вас вмятина?»: в Воронеже судья устроила ДТП и отказалась признавать вину

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Автомобилистка за рулём Mazda CX-5 устроила небольшое ДТП на перекрёстке с круговым движением. Дамочка отказалась признавать вину и заявила, что является мировым судьёй.
Момент столкновения
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Женщина заявила, что «не надо подставляться» и начала обвинять в аварии второго участника.
Присутствует ненормативная лексика!
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ДТП произошло еще 19 июля 2022 года, но в ГИБДД затягивают рассмотрение дела.
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АНТИФИШКИ
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За козыряние государственной должностью должна быть введена как минимум административная ответственность, а лучше уголовная.
Это отягчающее обстоятельство, а не смягчающее!