FISHKINET
Сообщество Аварии 5808 постов • 509 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
«Откуда у вас вмятина?»: в Воронеже судья устроила ДТП и отказалась признавать вину

«Откуда у вас вмятина?»: в Воронеже судья устроила ДТП и отказалась признавать вину

Автор:
15 августа 2022 14:24
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   конфликт   мелкое дтп   
6087
2
2
Автомобилистка за рулём Mazda CX-5 устроила небольшое ДТП на перекрёстке с круговым движением. Дамочка отказалась признавать вину и заявила, что является мировым судьёй.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   конфликт   мелкое дтп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
84  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Кыся 9 часов назад
И вот ЭТО судья??? ЭТО нельзя даже на рынок, картошкой торговать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
35k
Mamin Sibiriak 16 минут назад
<<< заявила, что является мировым судьёй >>>

За козыряние государственной должностью должна быть введена как минимум административная ответственность, а лучше уголовная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
алекс 20 минут назад
Прямо как у Грибоедова: А судьи кто?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
sansarus Полчаса назад
Москвичам памятка, не объезжайте воронеж по западной "окружной", упрётесь в это арбузное кольцо(а оно дурное, транзиты могут и против шерсти ехать). Лучше по платке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бубырь донской Полчаса назад
Достали уже всякие неприкосновенные. Из-за них вера в справедливость может окончательно исчезнуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
326
Карл Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Gamletof Час назад
Момент аварии вообще не понял (спасибо меру за разметку). Но за подобные "разговоры" точно надо увольнять, или как это у судей называется...отстранять, исключать, выводить....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
HUBLOT Час назад
А теперь представьте, КАК она "судит"... Уверен - заслужила:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
Pasha Час назад
Ворон ворону глаз не выколет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Carma Warrior 2 часа назад
Я таких судей жду. Я их буду варить в котле...долго...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
cnob7 3 часа назад
уже не судья
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Григорий 3 часа назад
Увы, не мы их назначаем и не для нас они работают, а стоят на страже существующей власти, которая им платит. Создают видимость соблюдения закона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Славик 4 часа назад
"заявила, что является мировым судьёй"
Это отягчающее обстоятельство, а не смягчающее!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
Pasha Славик Час назад
Что Россия это уже СССР?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Slawa49 4 часа назад
теперь быдлятину в судьи берут???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Р Х 4 часа назад
Это точно судья? Хабалина какая-то колхозная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Администратоp 4 часа назад
историю раскачать, судью снять. ей самое то не стыдно. разговаривает как матерая уголовница...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
x3matic 4 часа назад
Пока в России есть такие судьм,порядка и спаведливости тут не будет никогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
soar 4 часа назад
А это точно судья? Речь как у какой-то хабалки с овощного рынка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Эквадор Лоха 4 часа назад
Судья знает, как правосудие вершить... Кому положено быть правым, а кому левым...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Денис Медведев 5 часов назад
Кончита кончитская...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
smakido 5 часов назад
Ведет себя как базарная торговка, матерится- отвратительное зрелище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 29 комментариев (из 57)
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

725358



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Актёры советского театра и кино в фотопортретах Владимира Бондарева
Актёры советского театра и кино в фотопортретах Владимира Бондарева
По ту сторону экрана: 20 интересных кадров со съёмочных площадок советских фильмов!
По ту сторону экрана: 20 интересных кадров со съёмочных площадок советских фильмов!
Набирающие популярность в сообществах
Почему не УАЗ? Ford Bronco Everglades 2022 для грязи и болот
Почему не УАЗ? Ford Bronco Everglades 2022 для грязи и болот
Как работали бордели в царской Москве
Как работали бордели в царской Москве
Популярные мифы о цифровой безопасности
Популярные мифы о цифровой безопасности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#дтп#фотографии#люди#сарказм#природа#забавно#улыбнуло
#Юмор#животные#история#авто аварии#познавательно#новости#СССР#интересное#сатира#живопись
#интересно#в мире#аварии#подборка#картинки#позитив#Разное#Еда#собаки#художник
Популярные мифы о цифровой безопасности Популярные мифы о цифровой безопасности Разворот на пешеходном переходе и небольшое ДТП из Севастополя Разворот на пешеходном переходе и небольшое ДТП из Севастополя Авария дня. Страшное ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае Авария дня. Страшное ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае Авария дня. Девушка на мопеде получила серьёзные травмы в Санкт-Петербурге Авария дня. Девушка на мопеде получила серьёзные травмы в Санкт-Петербурге Авария дня. В Тюменской области автомобилистка влетела в трактор Авария дня. В Тюменской области автомобилистка влетела в трактор Замес на перекрёстке в Волгоградской области Замес на перекрёстке в Волгоградской области

На что жалуетесь?

Вернуться