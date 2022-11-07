"Вот что значит интеллигенция!": в соцсетях удивляются реакции Никаса Сафронова, попавшего в ДТП

Известный художник попал в аварию на Новорижском шоссе. В его роскошный Porshe сзади впечатался Hyundai, за рулём которого сидела молодая девушка. В такой ситуации мало будет сдержан, но реакция Сафронова умилила пользователей соцсетей.
Никас Сафронов рассказал, что в какой-то момент поток машин перед ним замедлился, он слегка притормозил, после чего в его Porshe врезалось другое авто.
«Когда я вышел, девушка молодая [была за рулем автомобиля]. Она плакала, извинялась. Вышел парень, сказал, что девушка очень хорошая, что она недавно водит машину, взяла ее у своей мамы, что ей очень стыдно и перед мамой, и передо мной".
Сафронову даже пришлось успокаивать молодую пару. На прощанье он подарил ребятам альбом со с иллюстрациями своих картин.
"Ну, в общем у меня нет к ним никаких претензий, машина застрахована и моя, и их", — сообщил художник СМИ. А вот что сказала мама девушки, которая взяла у родительницы машину "покататься", история умалчивает. Но вряд ли обрадовалась альбому от самого Никаса Сафронова.
Источник:
АНТИФИШКИ
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богатая учиняет истерику из-за косого взгляда,а нормальный чел и на разбитое автО реагирует адекватно.
Знакомому в его годовалую RS6 на КАДе въехал вполне такой традиционный дед-дачник на Сандеро, говорит даже с рассадой в багажнике ( вот уж не знаю - правда или нет). Нормально так въехал. И вот он меня удивил - вообще не парясь, утащил тачки - свою на стоянку, потому что обвес оригинальный ждать было долго даже в "те " времена, дедову в АЦ к официалам и оплатил ремонт, т.к. виновник дед и ему ремонтировать самому бы пришлось. " ну его нафиг, у деда там без малого сердечный приступ не случился, а я не обеднею" ( ну реально да, не обеднел он точно).
Обычно над каждой царапиной трясутся либо насосавшие, либо взявшие её в ипотеку на 10 поколений вперёд под залог почки.
Наденешь порш на уши - уши отвалятся.
Бывают же такие совпадения...