"Вот что значит интеллигенция!": в соцсетях удивляются реакции Никаса Сафронова, попавшего в ДТП

«Когда я вышел, девушка молодая [была за рулем автомобиля]. Она плакала, извинялась. Вышел парень, сказал, что девушка очень хорошая, что она недавно водит машину, взяла ее у своей мамы, что ей очень стыдно и перед мамой, и передо мной".

Сафронову даже пришлось успокаивать молодую пару. На прощанье он подарил ребятам альбом со с иллюстрациями своих картин.