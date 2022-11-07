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"Вот что значит интеллигенция!": в соцсетях удивляются реакции Никаса Сафронова, попавшего в ДТП

"Вот что значит интеллигенция!": в соцсетях удивляются реакции Никаса Сафронова, попавшего в ДТП

Автор:
07 ноября 2022 10:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: авария   видео   дтп   никас сафронов   порше   реакция соцсетей   художник   
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Известный художник попал в аварию на Новорижском шоссе. В его роскошный Porshe сзади впечатался Hyundai, за рулём которого сидела молодая девушка. В такой ситуации мало будет сдержан, но реакция Сафронова умилила пользователей соцсетей.

Никас Сафронов рассказал, что в какой-то момент поток машин перед ним замедлился, он слегка притормозил, после чего в его Porshe врезалось другое авто.


«Когда я вышел, девушка молодая [была за рулем автомобиля]. Она плакала, извинялась. Вышел парень, сказал, что девушка очень хорошая, что она недавно водит машину, взяла ее у своей мамы, что ей очень стыдно и перед мамой, и передо мной".


Сафронову даже пришлось успокаивать молодую пару. На прощанье он подарил ребятам альбом со с иллюстрациями своих картин.


"Ну, в общем у меня нет к ним никаких претензий, машина застрахована и моя, и их", — сообщил художник СМИ. А вот что сказала мама девушки, которая взяла у родительницы машину "покататься", история умалчивает. Но вряд ли обрадовалась альбому от самого Никаса Сафронова.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авария   видео   дтп   никас сафронов   порше   реакция соцсетей   художник   
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18  комментариев
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6k
Slowly Полчаса назад
Он неибически богат, спокоен, вырастил чизбургер, рисует для души и денег, нахххрен ему ещё париться по поводу и без?! Порше? Да срать. Завтра будет новый. У него своя система ценностей, своя психология, своё видение мира. Не завидуйте и не восхищайтесь. Просто поправьте ковёр на стене.
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1k
vijilante 2 минуты назад
Мразь , даже неипически
богатая учиняет истерику из-за косого взгляда,а нормальный чел и на разбитое автО реагирует адекватно.
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440
Vladimir Tolkunov 3 минуты назад
Ну и молодец, Никас, не портит карму себе и настроение другим.
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8k
Ysik 9 минут назад
Хорошо, когда люди адекватно реагируют. Снял место на платной парковке на пару месяцев, припарковал недешевую машину. Прихожу утром, а у меня две вмятины на крыле и двери и следы белой краски. Идеально точно все совпадает с поршем, припаркованным рядом. Пошел к охране, дали телефон девушки, водителя порша. Позвонил, спокойно объяснил ситуацию, так она на меня начала орать и нести полную околесицу, спокойно ей объяснил, что тогда вызываю ГИБДД. Прибежала через 5 минут и набросилась на меня, еще раз ей объяснил, что здесь все под камерами, что там все прекрасно видно и следы идеально совпадают. Думал еще пару минут и вызывать надо будет бригаду скорой помощи, так как она орала на весь двор и кидалась на меня с кулаками. При том, чем спокойнее я говорил, тем больше она орала. Еще через 10 минут приехал ее муж. Посмотрел на повреждения, наорал на свою жену, посадил ее в свою машину, извинился, обсудил варианты компенсации и уехал. На всякий случай я поменял место, так как было понятно что адекватности от такого соседа не дождешься. А на мое место встал парень на очень старом патруле. Не знаю, что она с этим парнем не поделила, но видел как охрана помогает ей собирать куски ее зеркала и оторванного бампера.
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9k
Бритва 17 минут назад
ненормативная лексика осталась за кадром, когда молодая пара открыла со с ный альбом с иллюстрациями господина С.
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24k
Matrosskin 22 минуты назад
И все коментари про деньги. Угомонитесь уже - кто такие тачки не в кредит берёт и не на последние, чтоб только пыль в глаза другим пустить - относятся к ним гораздо проще: ну машина, ну авария, ну там что-то доплатить придётся (если опять же соскобарил на КАСКО). Вы ж не ноете ( хотя и не факт), что ботинки поцарапали.
Знакомому в его годовалую RS6 на КАДе въехал вполне такой традиционный дед-дачник на Сандеро, говорит даже с рассадой в багажнике ( вот уж не знаю - правда или нет). Нормально так въехал. И вот он меня удивил - вообще не парясь, утащил тачки - свою на стоянку, потому что обвес оригинальный ждать было долго даже в "те " времена, дедову в АЦ к официалам и оплатил ремонт, т.к. виновник дед и ему ремонтировать самому бы пришлось. " ну его нафиг, у деда там без малого сердечный приступ не случился, а я не обеднею" ( ну реально да, не обеднел он точно).
Обычно над каждой царапиной трясутся либо насосавшие, либо взявшие её в ипотеку на 10 поколений вперёд под залог почки.
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1k
Сергей Викторович 24 минуты назад
Знаете, я когда потерял свои любимые наушники - тоже вообще не стрессовал, отнесся спокойно, философски, даже немного с юмором. Думаю, что в масштабах моего заработка и заработка Сафронова - его порш это мои наушники.
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5k
Delovaya Kolbasa Полчаса назад
Если бы его вина была в этом дтп, то коленкор был бы другой.
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10k
MakDag Полчаса назад
Надо было ей фингал нарисовать.
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9k
Dabus 36 минут назад
Если КАСКО есть, оно всё покроет даже если бы машина до тла сгорела.
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6k
Алексей 42 минуты назад
Ну вообще-то у порше под бампером еще много чего имеется и не факт что виновнице хватит на это осаго)
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799
Гера 45 минут назад
Че та на какой то неуклюжий пиар похоже
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1k
ChePaev 52 минуты назад
а теперь страховая этих бедолаг объявит им что страхового покрытия их страховки не хватает для ремонта столь дорогого автомобиля, поэтому им придется доплатить за ремонт из своего кармана. А Сафронов когда узнает сколько ждать оригинальных запчастей на его машину для ремонта, перестанет быть таким спокойным.
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1k
КолдурасЪ 52 минуты назад
Постанова.
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9k
Shtoppi 57 минут назад
Тут вопросов больше чем ответов.
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62k
Татьяна Юсова Час назад
Парень удивительно похож на Никоса...
Бывают же такие совпадения...
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