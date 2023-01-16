Жёсткий таран: легковое авто влетело в продуктовую палатку в Рязани

Момент ДТП попал на видео.
Вчера, 15 января, автомобиль Chevrolet протаранил торговую палатку, расположенную на улице Сельских Строителей.
В тот момент в магазине находился продавец и покупатель. И если торговый работник не пострадал, то пришедшему за покупками пришлось не сладко - он оказался зажат между машиной и полками с товарами.
Как сообщают СМИ, в результате покупателю потребовалась помощь врачей. Что касается горе-водителя, то очевидцы сообщают, что он выглядел не вполне трезвым и был отправлен на медосвидетельствование.
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