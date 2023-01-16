FISHKINET
Сообщество Аварии 6256 постов • 534 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии
Жёсткий таран: легковое авто влетело в продуктовую палатку в Рязани

Жёсткий таран: легковое авто влетело в продуктовую палатку в Рязани

Автор:
16 января 2023 09:02
Сообщество : Аварии
Метки: Рязан   авария   видео   дтп   продуктовый магазин.   протаранил   пьяный за рулём   
1164
1
3

Момент ДТП попал на видео.

Вчера, 15 января, автомобиль Chevrolet протаранил торговую палатку, расположенную на улице Сельских Строителей.


В тот момент в магазине находился продавец и покупатель. И если торговый работник не пострадал, то пришедшему за покупками пришлось не сладко - он оказался зажат между машиной и полками с товарами.


Как сообщают СМИ, в результате покупателю потребовалась помощь врачей. Что касается горе-водителя, то очевидцы сообщают, что он выглядел не вполне трезвым и был отправлен на медосвидетельствование.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Рязан   авария   видео   дтп   продуктовый магазин.   протаранил   пьяный за рулём   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Лещ Час назад
Понаставят киосков на дороге)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

176946



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый автолюбитель
Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый...
15 познавательных фотографий интересных находок
15 познавательных фотографий интересных находок
Набирающие популярность в сообществах
Яркие моменты бедной, но счастливой молодежи 90-ых
Яркие моменты бедной, но счастливой молодежи 90-ых
Гуара
Гуара
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куда же делась рыба?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#картинки#животные#Россия#съемка#актеры#роль
#Юмор#факты#забавно#Приколы#Прикол#фильм#Питомцы#Интересные
#история#СССР#кино#Фотографии#подборка#страна#познавательно#актриса
В горах США начали находить загадочные антенны В горах США начали находить загадочные антенны "Она в телефоне сидела": в Москве женщина устроила смертельное ДТП. Погибли мать и ребенок "Она в телефоне сидела": в Москве женщина устроила смертельное ДТП. Погибли мать и ребенок В Сочи дама за рулём перепутала педали и протаранила магазин В Сочи дама за рулём перепутала педали и протаранила магазин Под Новосибирском пьяный водитель устроил покатушки по льду реки и раздавил палатку с рыбаками Под Новосибирском пьяный водитель устроил покатушки по льду реки и раздавил палатку с рыбаками Водитель из Каспийска чудом выжил после взрыва автомобиля Водитель из Каспийска чудом выжил после взрыва автомобиля "Вот что значит интеллигенция!": в соцсетях удивляются реакции Никаса Сафронова, попавшего в ДТП "Вот что значит интеллигенция!": в соцсетях удивляются реакции Никаса Сафронова, попавшего в ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться