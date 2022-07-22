В центре Петербурга девушка на велосипеде врезалась в открытую дверь автомобиля

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В центре Петербурга на Невском проспекте пассажир припаркованного автомобиля решил открыть дверь, и в неё влетела велосипедистка. Девушке потребовалась медпомощь.
Похоже, велосипедистка ехала без шлема.
Источник:
АНТИФИШКИ
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по правому краю проезжей части в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;
движение велосипедистов осуществляется в колоннах;