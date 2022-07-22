В центре Петербурга девушка на велосипеде врезалась в открытую дверь автомобиля

Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году

Обошлось ушибами: мальчик на велосипеде попал под машину

Авария дня. «Приора», мусоровоз и велосипедист

В Пушкино трое брюнетов-торопыг на "девятке" не захотели стоять в пробке и двинулись по встречке

Авария дня. В Нижнем Тагиле велосипедист проехал на «красный» и попал под машину

В Екатеринбурге мужчина на каршеринговом авто сбил велосипедиста