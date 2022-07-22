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В центре Петербурга девушка на велосипеде врезалась в открытую дверь автомобиля

В центре Петербурга девушка на велосипеде врезалась в открытую дверь автомобиля

Автор:
22 июля 2022 13:52
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   авария   авто   вело дтп   велосипедистка   видео   дтп   
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В центре Петербурга на Невском проспекте пассажир припаркованного автомобиля решил открыть дверь, и в неё влетела велосипедистка. Девушке потребовалась медпомощь.

Источник:

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Метки: Велосипедист   авария   авто   вело дтп   велосипедистка   видео   дтп   
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17  комментариев
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121
gh0st 2 часа назад
Пассажир конечно олень, но велосипедистка с какой стати по проезжей части валит
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3k
Константин Полчаса назад
Есть тротуар широкий, нахрен на дорогу-то выезжать?
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1k
Леший 41 минуту назад
полностью вина водителя...нельзя высаживать влево без контроля со стороны водителя...у пассажира же нет зеркала заднего вида
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499
Алексей 45 минут назад
Как в таких случаях гласит народная велосипедисткая мудрость "рули в человека, он мягкий, в отличии от ребра двери". В зависимости от травм, водитель может и присесть.
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604
Alex Час назад
Жесть.
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12k
Павел Бреусов 2 часа назад
Ну пассажир тут точно виноват, но если бы девушка, раз уж выехала на дорогу, ехала посередине ряда, как советуют все бывалые велоинструкторы, то самого происшествия бы не было, ну и от травмы колена, позвоночника и рук шлем не спасёт, тут или полная защита, или толку всё равно не будет.
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178
Михаил Дмитрий 58 минут назад
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части в следующих случаях:

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;

габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;

движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
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3k
Natalia 2 часа назад
Пару лет назад съезжала на юг мкада с ярославского шоссе и увидела, как впереди машины (в том числе фура, газели) пытаются не собрать паровозик, кто тормозит, кто из-за веса маневрирует в стороны. Просто по обочине мкада ехал велосипедист, который с этой обочины поперек съезда поехал к остановке. Он вот просто взял и вырулил под машины. Даже голову не повернул, не встрепенулся. Там фура чуть в гармошку не сложилась, машины кто куда, а он просто спокойно ехал....
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14k
Александр 2 часа назад
Пассажир дебил.
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12k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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