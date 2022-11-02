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Оштрафован на две тысячи: в Севастополе байкер перекрыл дорогу троллейбусу

Оштрафован на две тысячи: в Севастополе байкер перекрыл дорогу троллейбусу

Автор:
02 ноября 2022 12:39
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   байкер   видео   мотопробег   мотоциклист   хамство   хруст   
848
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Байкер преградил путь общественному транспорту в центре Севастополя, пока остальные мотоциклисты проезжали мимо. Женщине-водителю троллейбуса пришлось выходить и просить его отъехать.

Источник:

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Метки: авто   автохам   байкер   видео   мотопробег   мотоциклист   хамство   хруст   
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31  комментарий
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12k
Karelian 2 часа назад
Хрусты - редкостные ублюдки!
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11k
Oleg 17 секунд назад
А этим перевелосипедистам выписали штрафы за "митинг" и проезд колонной? или это другое? Типа на авто - штраф, а на перевелосипеде - можно?
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3k
Артур 16 минут назад
А потом эти [мат] обижаются на других участников движения.
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1k
Bonefacius 41 минуту назад
Брутальные и дерзкие, не побоялись даже самому троллейбусу путь преградить! Даже не сомневаюсь, попадись на их пути, скажем, правительственный кортеж, то повели бы себя точно так же. Интересно, к какому гей-клубу принадлежат эти двухколесные пид...сты? Или раз у нас эти заведения стыда и порока хотят запретить, то можно беспределить в отместку?
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16
Meta Jen 41 минуту назад
у него такой моцик что 2000 для него семечки
есть материал на лишение прав и конфискацию моцика?
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3k
Денис 50 минут назад
Теперь троллейбусное депо подаст в суд за вынужденный простой. Как они делают это в случае ДТП которое блокирует проезд. И через суд будет не 2 тыщи.
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2k
веселый просто Час назад
В 90х братки так дорогу перекрывали, только на иномарках
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553
Никита Час назад
2000 р. бл*!!! Меня на 5 тыщ. штрафанули, за то что я одним колесом на бордюр заехал. А тут же видно, что намерено не пропускает троллейбус.
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4k
Frank Borman Час назад
Кто наглее, тот и прав.
Надо имкризануть файны раз в 10, а лучше в 100. Только тогда байкеры начнут понимать хоть что-то.
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11k
кот базилий Час назад
Штраф и все?, а хулиганку козлу оформить, да после такого"наказания" пример другим дятлам. Две штуки и можно раком встать на дороге перекрыв движение
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−17
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Так троллейбусу торопиться некуда. Тётка просто нервная попалась.
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28k
EvilHomer Час назад
Не только хрусты пыдоргами бывают:)
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37
Sata33 Час назад
бараны ...
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22k
hebpat Час назад
да ладно, жалко его, он скоро разобьется насмерть
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7
Tru-to-to Час назад
надо было просто давить балбеса...
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27k
Квантовый переход Час назад
Вот байкеры.А перед троллейбусом уйло какое то.
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130
lex lemin 2 часа назад
Кон Чен Ый
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7k
GROMOZEKA 2 часа назад
А потом они удивляются, что их за п@дарасов держат
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176
Ка-Пэкс 2 часа назад
[мат] пердящие. Что носящиеся по ночам, что эти на своих дрындулетах тыр-тыр-тыр. И ведь что те, что эти сыкуны. Собьют зеркало, ударят и деру, пока ответка не прилетела. Смелые только кучкой(говна). Байкеры уже давно вымерли, а если и остались, то их так мало, что они просто теряются в куче двухколесного говна.
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28k
Levyathan 2 часа назад
Из всех фильмов про байкеров в том или ином виде, мой любимый-Бронкская история. В частности-вот этот эпизод.
Ссылка youtu.be
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Игорь 2 часа назад
короли автострады, не иначе
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