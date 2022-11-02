Оштрафован на две тысячи: в Севастополе байкер перекрыл дорогу троллейбусу

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Байкер преградил путь общественному транспорту в центре Севастополя, пока остальные мотоциклисты проезжали мимо. Женщине-водителю троллейбуса пришлось выходить и просить его отъехать.
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В отношении мотоциклиста составили протокол по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий). Штраф две тысячи рублей.
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Метки: авто автохам байкер видео мотопробег мотоциклист хамство хруст
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есть материал на лишение прав и конфискацию моцика?
Надо имкризануть файны раз в 10, а лучше в 100. Только тогда байкеры начнут понимать хоть что-то.
За опоздание, также как и за ранний приезд их штрафуют.
Особенно Мейси