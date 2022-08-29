Жёсткое ДТП с участием мотоциклиста в Ивановской области

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В Шуе на перекрёстке улиц Свердлова и Ленина водитель "Пежо" поворачивал налево и не пропустил встречный мотоцикл. После столкновения, мотоцикл отлетел в автомобиль "Тойота".
Мотоциклист ехал на большой скорости и пытался проскочить перекрёсток до того как загорится красный.
Присутствует ненормативная лексика! Смотреть с 0:35
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Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали. Подробностей нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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На таких мотоциклах можно ездить только по =КОЛЬЦЕВОЙ ДОРОГЕ= и всё! Они очень плохо маневрируют! и мото-экипировка не поможет при езде на такой технике по городу!
- ДЕБИЛЬНЫЙ мото гонщик)) не понимал на чём можно по городу ездить а на чём нельзя!
Думаю что множество переломов заставит его задуматься
Люди все кто хочет от катать больше чем 1 мото-сезон хорошо ознакомитесь с большим разнообразием мото техники и её ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ! Есть много мотов которые хорошо подходят для передвижения по городу и пригороду такие моторы смогут вас спасти от подобных аварий.