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Жёсткое ДТП с участием мотоциклиста в Ивановской области

Жёсткое ДТП с участием мотоциклиста в Ивановской области

Автор:
29 августа 2022 13:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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В Шуе на перекрёстке улиц Свердлова и Ленина водитель "Пежо" поворачивал налево и не пропустил встречный мотоцикл. После столкновения, мотоцикл отлетел в автомобиль "Тойота".

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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13  комментариев
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29k
BuG 3 часа назад
Классика.
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6k
nadya377 Минуту назад
Жаль, что виновным признают не мотоциклиста, т.к. он формально пересёк стоп-линию на зелёный. Жёлтый (запрещающий) загорелся когда уже лохмотья летели. Да, скорость, да, маленькие габариты и незаметность, но это уже второе...
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1k
emporio_ss 7 минут назад
DEGAN летел 120 км\ч. минимум)) мало того что на конченом мотоцикле на котором по Шуе и других городах и пригородах ездить нельзя!
На таких мотоциклах можно ездить только по =КОЛЬЦЕВОЙ ДОРОГЕ= и всё! Они очень плохо маневрируют! и мото-экипировка не поможет при езде на такой технике по городу!
- ДЕБИЛЬНЫЙ мото гонщик)) не понимал на чём можно по городу ездить а на чём нельзя!
Думаю что множество переломов заставит его задуматься

Люди все кто хочет от катать больше чем 1 мото-сезон хорошо ознакомитесь с большим разнообразием мото техники и её ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ! Есть много мотов которые хорошо подходят для передвижения по городу и пригороду такие моторы смогут вас спасти от подобных аварий.
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1k
Михаил Одессит 7 минут назад
на 38й секунде видео машина стоит ровно - мотоцикла нет на горизонте! 40я секунда - мотоцикл уже лежит под регистратором!!!! 2 секунды разницы!!! Интересно с какой скоростью ехал мотоцикл?
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33k
Нанук Паналык 58 минут назад
В Шуе всё как при Ленине было...
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23k
Matrosskin Час назад
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10k
Seledochnik Час назад
Как в этой деревне вы умудряетесь гонять вообще так?
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21k
sanchesS80 Час назад
Вот регик реально собирался на почти красный поехать.
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ничего нового. Мысль только одна: Господи, избави меня от встречи на дороге с этими гиперзвуковыми снарядами, ибо ни вовремя опознать их, ни уклониться от них невозможно, а случись такое - станешь виноватым.
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49k
Сергей 2 часа назад
Я поеду в Шую, куплю гармонь большую...служил там пару месяцев в 1990 году...
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6k
Tim_G 3 часа назад
Технично проскочил...
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1k
SHAGREEN 3 часа назад
Ну так-то проскочил.
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Олег

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