FISHKINET
Сообщество Аварии 5823 поста • 511 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. В Подмосковье мотоциклист влетел в скорую помощь

Авария дня. В Подмосковье мотоциклист влетел в скорую помощь

Автор:
19 августа 2022 10:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   мотоциклист   скорая помощь   хруст   
758
3
1
На Пятницком шоссе в Солнечногорском районе мотоциклист на большой скорости не вписался в затяжной поворот и столкнулся со встречной машиной скорой помощи.
Предыдущая часть

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   мотоциклист   скорая помощь   хруст   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
P.F. 2 часа назад
А ведь кому-то из-за этого летуна не оказали вовремя медицинскую помощь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
413
Куруш 4 минуты назад
ПДД можно объехать, законы физики - никогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Elena Andersson 8 минут назад
А я-то думала что клип "Ленинграда" художественный вымысел. "Если в башне..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 19 минут назад
Хорошо что жив.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
824
Александр Кольдяев Час назад
надо было добить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Fat Lynx Час назад
Как же я ненавижу наких до-л-бо-е-бов хоть на двух, хоть на четырех колесах! Летят х*й пойми куда, на остальных х*р кладут... сами же убогие душой до нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
МихА 2 часа назад
Очередной мотодебил, ветер в харю я ху*рю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Eltiftel 2 часа назад
"Мотоциклист жив, его госпитализировали."

... жаль... очень жаль....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Киры4 2 часа назад
Низко летел, к дождю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

355153



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В ответ на снесённый монумент танка Т-34, российские хакеры из KillNet положили государственные сайты Эстонии
В ответ на снесённый монумент танка Т-34, российские хакеры из KillNet положили...
«Комбинация»: что стало с участницами самой популярной девичьей группы 90-х
«Комбинация»: что стало с участницами самой популярной девичьей группы 90-х
Набирающие популярность в сообществах
Супер-редкий спорткар из пятидесятых, с мотором в 14 «лошадок»
Супер-редкий спорткар из пятидесятых, с мотором в 14 «лошадок»
История и виды игральных карт
История и виды игральных карт
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео)
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Б - безответственность

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#сарказм#интересное#позитив#Жизнь#дтп#Спорт#кино
#Юмор#прикол#подборка#факты#автомобили#фотографии#аварии#истории#красота#комментарии
#люди#в мире#картинки#история#новости#автомир#дети#Разное#искусство#криминал
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео) Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео) Авария дня. Мотоблогер попал в серьезное ДТП в Геленджике Авария дня. Мотоблогер попал в серьезное ДТП в Геленджике Авария дня. На пустом перекрестке столкнулись два мотоциклиста Авария дня. На пустом перекрестке столкнулись два мотоциклиста Авария дня. Мототрюкач из Беларуси разбился за неделю до собственной свадьбы Авария дня. Мототрюкач из Беларуси разбился за неделю до собственной свадьбы Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Петербурге Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Петербурге Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться