Авария дня. В Подмосковье мотоциклист влетел в скорую помощь

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На Пятницком шоссе в Солнечногорском районе мотоциклист на большой скорости не вписался в затяжной поворот и столкнулся со встречной машиной скорой помощи.
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Со слов проезжавших: "Видела, что живой. Только плечо было в крови, одежда порванная, хромал."
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АНТИФИШКИ
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