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В Волгограде бесправник закрыл мотосезон и отправился отдыхать на больничную койку

В Волгограде бесправник закрыл мотосезон и отправился отдыхать на больничную койку

Автор:
07 сентября 2022 12:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
558
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Ночью в Волгограде на улице Лесогорской парень на мотоцикле Honda CBR 954RR на большой скорости не вписался в поворот, налетел на бордюр и перевернулся.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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8  комментариев
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8k
Mowgley Z ⚔ 3 часа назад
Аккуратненько так, никого не задевши.
Красавец
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11k
Dihydrogen Monoxide Полчаса назад
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5k
Дмитрий 48 минут назад
Кто придумывает такие заголовки???? Бесправник!!!
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2k
AndreyOnovamnado 2 часа назад
Что-ж, одним ипланом, на дороге, стало меньше. Надеюсь - надолго.
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172
Юрий Алматы 2 часа назад
Попробую угадать. Летуну 16-20 лет или около того, управлять мотоциклом в автошколе он не учился, мот без документов или на учет не поставлен.
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42
Sata33 4 часа назад
ну хоть живой остался ...
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775
ChePaev 4 часа назад
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