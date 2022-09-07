В Волгограде бесправник закрыл мотосезон и отправился отдыхать на больничную койку

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Ночью в Волгограде на улице Лесогорской парень на мотоцикле Honda CBR 954RR на большой скорости не вписался в поворот, налетел на бордюр и перевернулся.
Видео опубликовано Главным Управлением МВД России по Волгоградской области
У наездника не было прав на управление мотоциклом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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