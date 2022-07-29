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В центре Хотьково на улице Михеенко мотоциклист летел на большой скорости и столкнулся в поворачивающим кроссовером Kia. Наездник перелетел через машину, а его мотоцикл отскочил к другой стороне дороги.
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Результат закономерен
Итог закономерный. Одним выродком на дороге меньше +
Но сдается мне, что гайцы иначе посмотрят на ситуацию.