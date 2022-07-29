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Авария дня. Жёсткое ДТП с мотоциклистом в Московской области

Авария дня. Жёсткое ДТП с мотоциклистом в Московской области

Автор:
29 июля 2022 12:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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В центре Хотьково на улице Михеенко мотоциклист летел на большой скорости и столкнулся в поворачивающим кроссовером Kia. Наездник перелетел через машину, а его мотоцикл отскочил к другой стороне дороги.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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44  комментария
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52k
А.Берестенко 4 часа назад
Мне показалось, что мацициклист на одном колесе почти до столкновения летел?
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1k
Дмитрий 16 минут назад
Тут прям оба хороши... Один летит, цепляя облака передним колесом, второй поворачивает почти вслепую. Может, теперь оба задумаются над своим стилем управления транспортными средствами. Вот только мотоциклисту-то урок дороже обошелся.
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3k
GROMOZEKA Час назад
Больше чем уверен, что там знак 40, но двухколесному упырю на это накласть.
Результат закономерен
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21k
BiZ 2 часа назад
козлить в городе не хорошо, но это не дает право нарушать приоритет..
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28k
Григорий 2 часа назад
Акробат!
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Неужели сами мотоциклисты и прочие гонщики не понимают простую истину, что даже твёрдо убедившись в безопасности своего маневра водители потом неизбежно переводят взгляд в сторону продолжения движения, начинает движение и при запредельных скоростях этого небольшого промежутка времени бывает достаточно, чтобы произошло столкновение?
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31k
Fat Lynx 3 часа назад
Если внимательно посмотреть на маневр киа, то видно, что он так торопился, что начал разворот через сплошную.
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1k
emporio_ss 3 часа назад
Ха ХА ХА выродок разогнался 150 км\ч. чтоб на козу поставить спортивный мотоцикл на котором категорически по городу и узким улицам ездить не рекомендую! (у такой спорт. техники очень маленький угол для совершения манёвра) для города не подходит!
Итог закономерный. Одним выродком на дороге меньше +

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14k
Александр 3 часа назад
Обычная история, слепошарый и невидимый мотоцикл.
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17k
alexis 3 часа назад
Фару задрал- как его увидишь.
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6k
Shtoppi 4 часа назад
Все как всегда. Хруст летел, водила не видел что хруст летит. Первое правило хрустов - "На дороге ты сам за себя". Те кто думают что их все видят, то они сильно ошибаются.
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8k
Б.Касторский 4 часа назад
А разве перед пешеходным переходом не надо сбавить скорость? Нет-нет, водителя КИА нисколько не оправдываю. Он как-то буднично ехал, дескать, раз я крадусь, то никому не помешаю и никто не заметит. Но мотоциклист явно не думал о возможных пешеходах.
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