В Абакане подросток на питбайке влетел во внедорожник и получил от водителя пощёчину

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17-летний подросток на питбайке не успел затормозить и влетел в стоящий внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
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Пострадавшего наездника увезли на осмотр в медицинское учреждение. Водительского удостоверения он не имеет.
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АНТИФИШКИ
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