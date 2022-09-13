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В Абакане подросток на питбайке влетел во внедорожник и получил от водителя пощёчину

В Абакане подросток на питбайке влетел во внедорожник и получил от водителя пощёчину

Автор:
13 сентября 2022 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   подросток   хруст   
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17-летний подросток на питбайке не успел затормозить и влетел в стоящий внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   подросток   хруст   
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33  комментария
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38k
Александр 6 часов назад
А должны были еще в МВД по роже дать и родители тоже. Что значит обратиться в полицию. Какоето малолетнее говно без прав повредил дорогостоящий автомобиль, на который запчасти сейчас, в условиях санкций стоят втридорога, а ему видите ли по роже съездить нельзя?
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26k
Киры4 5 часов назад
Одним словом - пидрбайкер.
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8k
Tamdima 5 часов назад
Да он его по плечу похлопал! И сказал, что ж ты сука не сдох совсем!
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−102
Сигизмунд Лазаревич 5 часов назад
жаль что не сдох этот дебил малолетний.
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387k
Алексей 5 часов назад
я наверное тоже бы у.е.б.а.л
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1k
Victor 6 часов назад
в смысле не успел затормозить? он и не пытался похоже!
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3k
Трям 6 часов назад
При чем тут права? На этом мотоговне вообще нельзя по дорогам общего пользования ездить!
Сопляку не леща, а .хуй в цепь зажать надо и дернуть посильней!
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1k
Мурчелло 6 часов назад
А надо было с ноги в.ье.бать.Мразь малолетняя.
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2k
Ал 6 часов назад
Да он и не бил его, а стекло и грязь с рожи смахнул!
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16k
Роберт Шекли 6 часов назад
Это не удар, а обычный чапалах
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6k
Алексей 6 часов назад
Ппц, за дело мелкому уроду уже и леща дать нельзя. А ведь получал бы раньше от родителей, глядишь на дорогу бы вообще не вылез.
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6k
tamin 6 часов назад
И???? Что мужик не правильно сделал? Нет, в идеале снять ремень и знатно по жопе пройтись. Но возможно парень и так получил повреждения. Я на стороне водителя
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8k
Б.Касторский 6 часов назад
Зато теперь родители будут счастливы! Оплачивать ремонт автомобиля.
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8k
Борис Карабанов 7 часов назад
Дорогая пощёчина.
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Олег

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