Мотоциклист проскользил перекрёсток на красный сигнал светофора

525
2
1
В белорусском городе Кобрин мотоциклист хотел "проскочить" перекрёсток на красный сигнал светофора. Избегая столкновения с легковушкой, наезднику пришлось завалить байк на бок.
После оказания медицинской помощи мотоциклиста отпустили домой.
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Травматичное сальто мотоциклиста из Улан-Удэ
- Авария дня. ДТП с двумя мотоциклами в Кемерове
- Сезон закрыт: мотоциклист и его пассажирка получили травмы в ДТП с легковушкой в Ижевске
- Мотоциклист врезался в «Ладу»: курьезное ДТП из Северодвинска
- В Нижнем Тагиле водитель легковушки подрезал мотоциклиста
Метки: аварии авто видео дтп мотоциклист на красный повезло хруст
Новости партнёров
Он думал что на Макаке едет, быстро нажмет тормоз и спокойно повернёт)))
всегда не понимал как на такой ущербной мото-технике можно по городу ездить?
НА НОРМАЛЬНОМ мотоцикле такая ситуация невозможна!
он нажал на тормоз и говняный-мот поймал клин из которого ещё и не выходит))) нечего он не положил! это его положил - говно-мот
дурак должен платить за то что на такое говно сел и поехал по городу.
Сам обкосячился, сам прилег.
Хорошо хоть не повредил никого
А то некоторые приписывают прям магические свойства.
Если бы он мог совершить манёвр, он бы его и без АБС совершил.
Этот мотоциклист тормозить не умеет совсем, пережал тормоз при разгруженном колесе, блокировка колеса, падение. С начала надо тормоз немного прижимать, загружать перед, далее по мере загрузки переднего колеса увеличивать силу торможения
Жмакнул бы тормоз, АБС сработал, колесо разблокировалось и он врезался в машину, вот чем бы закончилось .