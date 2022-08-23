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Мотоциклист проскользил перекрёсток на красный сигнал светофора

Мотоциклист проскользил перекрёсток на красный сигнал светофора

Автор:
23 августа 2022 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   мотоциклист   на красный   повезло   хруст   
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В белорусском городе Кобрин мотоциклист хотел "проскочить" перекрёсток на красный сигнал светофора. Избегая столкновения с легковушкой, наезднику пришлось завалить байк на бок.

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   видео   дтп   мотоциклист   на красный   повезло   хруст   
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22  комментария
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3k
!ГЕНнадий 4 часа назад
Разложил не по схеме. Всё обозначено-же...

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2k
vasilykopkov 24 минуты назад
Низко пошел, видать к дождю...
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1k
Алексей Гулевич Полчаса назад
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19k
nobody® 2 часа назад
Рульнуть никак было? Лежачий мотоцикл вполне себе мимо машины просвистел. Ну, как хочешь...
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1k
emporio_ss 2 часа назад
очередной дебилёныш на мото говне - УПАЛ ))))
Он думал что на Макаке едет, быстро нажмет тормоз и спокойно повернёт)))
всегда не понимал как на такой ущербной мото-технике можно по городу ездить?
НА НОРМАЛЬНОМ мотоцикле такая ситуация невозможна!

он нажал на тормоз и говняный-мот поймал клин из которого ещё и не выходит))) нечего он не положил! это его положил - говно-мот

дурак должен платить за то что на такое говно сел и поехал по городу.
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4k
GROMOZEKA 3 часа назад
Нормально.
Сам обкосячился, сам прилег.
Хорошо хоть не повредил никого
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
Эх, узнать бы, куда же они все так спешат? Может быть, там действительно есть что-то очень нужное? Но, видимо, сие есть тайна великая и мы, простые люди, никогда её не раскроем, ибо она строго охраняется членами ордена Святого Хруста.
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15k
Александр 3 часа назад
Вроде целый, жить будет
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2k
Игорь 4 часа назад
задача по физике на эффект Доплера - с какой скоростью надо приближаться к перекрестку, чтоб красный цвет казался зеленым?
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31k
Fat Lynx 4 часа назад
ни ехать, ни тормозить... баран одним словом.
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2k
Yus 4 часа назад
Слава дол(б)оебам! Дебилам слава!
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47k
dima423 4 часа назад
ну что на красный долбайоп конечно, но то что положил во время это молодец, спас жизнь себе возможно
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