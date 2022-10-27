Мужчина специально упал на пешеходном переходе и обвинил в этом автомобилистку

582
1
2
В Дзержинске, Нижегородской области мужчина переходил дорогу по "зебре" на красный свет, увидев приближающийся автомобиль, он побежал назад и внезапно упал. Машина его даже не задела!
Женщина-водитель помогла пешеходу отойти в сторону, а затем спокойно уехала. Несмотря на это мужчина всё равно отправился в полицию и написал заявление, что его сбили.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Сотрудники полиции изучили видео, которое предоставила автомобилистка. Обвинения были сняты. Теперь административное дело завели на мужчину, который пытался броситься под колеса автомобиля (по статье 12.29 КоАП РФ).
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Неудачная попытка перебежать дорогу на "красный": в Екатеринбурге подросток попал под машину
- В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой
- Одна не смотрит вперёд, а другая по сторонам: наезд на пешехода в Калининграде
- Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились на регулируемом пешеходном переходе в Петербурге
- В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой
Новости партнёров
реклама
У нас одна бабка промышляла таким, пока не рассчитала и её не сбили по настоящему.
А уголовное за клевету?
Но на практике эту статью практически не применяют, а зря. Ведь подобные животные пользуются этим и жаждут заработка.
"Несмотря на это мужчина всё равно отправился в полицию и написал заявление, что его сбили"
Не вяжется с испугом