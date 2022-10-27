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Мужчина специально упал на пешеходном переходе и обвинил в этом автомобилистку

Мужчина специально упал на пешеходном переходе и обвинил в этом автомобилистку

Автор:
27 октября 2022 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: авто   автоподстава   видео   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   подстава   
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В Дзержинске, Нижегородской области мужчина переходил дорогу по "зебре" на красный свет, увидев приближающийся автомобиль, он побежал назад и внезапно упал. Машина его даже не задела!

Источник:

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Метки: авто   автоподстава   видео   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   подстава   
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18  комментариев
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59k
pynh 57 минут назад
надо было подойди и подсрачником его вылечить
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3k
Olegsky 41 секунду назад
3.14дорас по жизни. Надо разрешать таких 3.14здить.
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2k
Владимир 2 минуты назад
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27k
Квантовый переход 9 минут назад
Надо разрешить таких переезжать.
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8k
Shtoppi Полчаса назад
Несите скорее "Оскар" для клоунов
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15k
Александр 37 минут назад
За подставы надо давать такое же наказание, которое предусмотрено если вина будет на водителе.
У нас одна бабка промышляла таким, пока не рассчитала и её не сбили по настоящему.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 39 минут назад
Только административное дело?
А уголовное за клевету?
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7k
ишты 40 минут назад
"А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?" - я вот думаю, чего эти пи*дары на работу не ходят? Неужели такими подлянками зарабатывают больше? Неужели после этого их никто не пи*здит? А пи*здить надо! Ежедневно, пока на работу не запросятся!
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1k
ChePaev 42 минуты назад
Ну тут кстати не подстава, тут мужик не в себе да еще и испугался, назад ходу дал и упал. Именно по этому никогда нельзя пропустив пешехода на зебре ехать сразу за его спиной, потому что вот так же в башку моча ударит или испугается чего-то и побежит назад, а тут ты уже на зебре и "приехали".
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