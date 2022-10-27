Мужчина специально упал на пешеходном переходе и обвинил в этом автомобилистку

А мы здесь все точно поместимся?

Пешеход бросился под машину: попытка автоподставы на Урале

Неудачная попытка перебежать дорогу на "красный": в Екатеринбурге подросток попал под машину

Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились на регулируемом пешеходном переходе в...

В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой

Одна не смотрит вперёд, а другая по сторонам: наезд на пешехода в Калининграде