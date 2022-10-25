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Грузовик столкнулся с поездом на плантации сахарного тростника в Австралии

Грузовик столкнулся с поездом на плантации сахарного тростника в Австралии

Автор:
25 октября 2022 15:01
Сообщество : Аварии
Метки: Австралия   авто   видео   поезд   сахарный тростник   столкновение с поездом   
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Крупнейший производитель сахара в Австралии Wilmar опубликовал шокирующие кадры момента, когда поезд с тростником столкнулся с грузовиком. В сезон сбора урожая в этом году наблюдается тревожный рост числа несчастных случаев и столкновений.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Австралия   авто   видео   поезд   сахарный тростник   столкновение с поездом   
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15  комментариев
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10k
3.6o6pa 2 часа назад
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a_komolow 2 минуты назад
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5k
Vladimir 13 минут назад
Я думал это только у нас фуроводы уникальные.
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1k
vijilante 38 минут назад
Пляяя... В натуре дебил !!!
Рррровненько , как МУЖИК повернул с криком : пшшол нахрен , поезд - Я король !!!
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4k
satra 57 минут назад
еще раз доказывает, что "ипанько" - явления интернациональное.
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35k
turyst Час назад
Шокирующие? Хм...
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1k
Andrey Час назад
у поезда помеха справа, обязан пропустить

хотя какое в Австралии движение? лево или правостороннее?
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Лютый вам Бетховен Andrey 58 минут назад
Левостороннее - английская колония же.
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6k
rutt Час назад
Водила слепоглухой?
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430
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Быть может автопоезд был гружён сахарным тростником, а не поезд? Во всяком случае, именно он вылетает из прицепа.
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