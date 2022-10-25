Грузовик столкнулся с поездом на плантации сахарного тростника в Австралии

Крупнейший производитель сахара в Австралии Wilmar опубликовал шокирующие кадры момента, когда поезд с тростником столкнулся с грузовиком. В сезон сбора урожая в этом году наблюдается тревожный рост числа несчастных случаев и столкновений.

0 Поезд, полный сахарного тростника, врезался в грузовик, совершавший опрометчивый поворот на железнодорожные пути. Серьёзных травм никто не получил, но техника была значительно повреждена.