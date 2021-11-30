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В Тальменском районе учительница начальных классов общеобразовательной школы вызвалась подвезти своих учеников с занятий в соседнее село. На железнодорожном переезде она выехала на пути на запрещающий сигнал светофора, в результате произошло столкновение со снегоуборочным поездом.
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В результате ДТП погибли трое восьмилетних детей - девочка и два мальчика, водитель и еще один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.
Присутствует ненормативная лексика!
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Учительница и школьник, пострадавшие во вчерашнем ДТП легкового автомобиля и снегоуборочного поезда находятся в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи (Барнаул, Алтайский край), их состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщил журналистам главврач медучреждения Андрей Макин. «У ребенка черепно-мозговая травма, хотя есть и скелетная, но не выраженная. Водитель в более тяжелом состоянии — травмы грудной клетки, таза, конечностей, черепно-мозговая травма, но не тяжелая»,— сказал он.
Губернатор Виктор Томенко потребовал исключить случаи, когда учителя на личном автомобиле подвозят детей в школу или домой
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- Детям надо было подождать полтора часа в школе, чтобы сесть на школьный автобус, - пояснили в пресс-службе правительства Алтайского края. - Но учительница решила подвезти их на личном автомобиле. При этом все дороги от села Луговое, где находится школа, до села Наумово, в котором проживали дети, были расчищены.
- Семьям погибших и пострадавших детей будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь. Районные власти помогут с организацией похорон, - отметили в региональном правительстве.
- Семьям погибших и пострадавших детей будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь. Районные власти помогут с организацией похорон, - отметили в региональном правительстве.
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А еще ведь учительница!!! Чем думала то???