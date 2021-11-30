- Детям надо было подождать полтора часа в школе, чтобы сесть на школьный автобус, - пояснили в пресс-службе правительства Алтайского края. - Но учительница решила подвезти их на личном автомобиле. При этом все дороги от села Луговое, где находится школа, до села Наумово, в котором проживали дети, были расчищены.



- Семьям погибших и пострадавших детей будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь. Районные власти помогут с организацией похорон, - отметили в региональном правительстве.