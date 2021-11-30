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Авария дня. В ДТП с поездом на Алтае погибли дети

Авария дня. В ДТП с поездом на Алтае погибли дети (2 фото + 2 видео)

Автор:
30 ноября 2021 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   жд переезд   женщина за рулем   поезд   смертельное дтп   
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В Тальменском районе учительница начальных классов общеобразовательной школы вызвалась подвезти своих учеников с занятий в соседнее село. На железнодорожном переезде она выехала на пути на запрещающий сигнал светофора, в результате произошло столкновение со снегоуборочным поездом.
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Учительница и школьник, пострадавшие во вчерашнем ДТП легкового автомобиля и снегоуборочного поезда находятся в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи (Барнаул, Алтайский край), их состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщил журналистам главврач медучреждения Андрей Макин. «У ребенка черепно-мозговая травма, хотя есть и скелетная, но не выраженная. Водитель в более тяжелом состоянии — травмы грудной клетки, таза, конечностей, черепно-мозговая травма, но не тяжелая»,— сказал он.

Губернатор Виктор Томенко потребовал исключить случаи, когда учителя на личном автомобиле подвозят детей в школу или домой

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- Детям надо было подождать полтора часа в школе, чтобы сесть на школьный автобус, - пояснили в пресс-службе правительства Алтайского края. - Но учительница решила подвезти их на личном автомобиле. При этом все дороги от села Луговое, где находится школа, до села Наумово, в котором проживали дети, были расчищены.

- Семьям погибших и пострадавших детей будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь. Районные власти помогут с организацией похорон, - отметили в региональном правительстве.

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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   жд переезд   женщина за рулем   поезд   смертельное дтп   
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11  комментариев
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6k
Николай Час назад
Знание ПДД спасает вам жизнь... а соблюдение этих правил еще и спасает жизнь другим...
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7k
Позитив 24 минуты назад
Молодец проскочила!!!!
А еще ведь учительница!!! Чем думала то???
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3k
Артур Гевондян Полчаса назад
Губернатор в адекватном сосотянии ума? причем тут личный транспорт? Пусть лучше шлагбаумы поставит и наладит перевозку детей в школы и обратно. Или лучше что бы дети по морозу пешком шли?
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22k
Inter Полчаса назад
уже ничем не помочь. Самое страшное, когда родители переживают своих детей!!
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2k
lekha-fil 50 минут назад
Нельзя подвозить чужих детей, даже жалея их.
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19k
shevanez 51 минуту назад
Очень трудно понять людей, лезущих, запрещающий знак светофора. Если очухается, ей всю жизнь жить с этим...Детей жаль.!!!! Из-за какой-то дуры, в один момент-все! Они уже по другую сторону...
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4k
ride Час назад
Блин, жесть... Деток жалко. Представил как в один день мой первоклассник просто не приходит со школы. Потому что погиб. Я сойду с ума
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10k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Черепно-мозговая травма, но не тяжелая... Понятно что не тяжелая, там мозга то почти нет, выехать под поезд то.
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5k
ZmeyUA 2 часа назад
Однажды через переезд с открытым шлагбаумом пронеслась электричка. Просто у меня была привычка крутить головой по сторонам.....
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Johnny

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