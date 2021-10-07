Сербский водитель выпрыгнул из машины за секунду до столкновения с поездом, а затем сделал селфи рядом с разбитой машиной

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На железнодорожном переезде на окраине Белграда поезд столкнулся с автмобилем. Только по счастливой случайности водитель легковушки успел выпрыгнуть из машины и не получил травм.
На видео видно, как водитель легкового «Мерседеса» выходит, чтобы проверить, нет ли приближающегося поезда. Не заметив опасности, безответственный водитель возвращается к своей машине и объезжает опущенный шлагбаум.
К счастью, он остановился прямо у путей и успел выскочить из салона своего автомобиля.
К счастью, он остановился прямо у путей и успел выскочить из салона своего автомобиля.
Результат мы видим на его селфи, которое показывает истинный размер повреждений автомобиля.
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