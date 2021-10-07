Сербский водитель выпрыгнул из машины за секунду до столкновения с поездом, а затем сделал селфи рядом с разбитой машиной

На видео видно, как водитель легкового «Мерседеса» выходит, чтобы проверить, нет ли приближающегося поезда. Не заметив опасности, безответственный водитель возвращается к своей машине и объезжает опущенный шлагбаум.



К счастью, он остановился прямо у путей и успел выскочить из салона своего автомобиля.