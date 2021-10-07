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Сербский водитель выпрыгнул из машины за секунду до столкновения с поездом, а затем сделал селфи рядом с разбитой машиной

Сербский водитель выпрыгнул из машины за секунду до столкновения с поездом, а затем сделал селфи рядом с разбитой машиной (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 14:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   жд переезд   поезд   сербия   шлагбаум   
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На железнодорожном переезде на окраине Белграда поезд столкнулся с автмобилем. Только по счастливой случайности водитель легковушки успел выпрыгнуть из машины и не получил травм.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   жд переезд   поезд   сербия   шлагбаум   
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4  комментария
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41k
Элек Мек Полчаса назад
Как по сербски будет идиот?
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Элек Мек Полчаса назад
С чего это он дикий? Шлагбаум опущен,сиди кури.
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Vacony 40 минут назад
Это что за аттракцион такой ? Что за дикий переезд из ада ?
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