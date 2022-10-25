Захочешь повторить — не получится: показательные выступления таксиста в Подмосковье

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В подмосковном посёлке Томилино таксист зацепил несколько автомобилей и перевернулся на крышу. На записи видно, как на перекрёстке таксист пытался совершить разворот, но выехал на встречную полосу, где стояли ожидающие зеленого сигнала светофора авто.
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О причинах такого манёвра не сообщается.
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АНТИФИШКИ
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