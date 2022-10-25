Захочешь повторить — не получится: показательные выступления таксиста в Подмосковье

В подмосковном посёлке Томилино таксист зацепил несколько автомобилей и перевернулся на крышу. На записи видно, как на перекрёстке таксист пытался совершить разворот, но выехал на встречную полосу, где стояли ожидающие зеленого сигнала светофора авто.

0 Источник: Серьёзных травм в ДТП никто не получил.

О причинах такого манёвра не сообщается. 2022-10-25T11:32:13+03:00 Источник: О причинах такого манёвра не сообщается.