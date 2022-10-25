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Захочешь повторить — не получится: показательные выступления таксиста в Подмосковье

Захочешь повторить — не получится: показательные выступления таксиста в Подмосковье

Автор:
25 октября 2022 11:32
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   переворот на крышу   такси   таксист   
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В подмосковном посёлке Томилино таксист зацепил несколько автомобилей и перевернулся на крышу. На записи видно, как на перекрёстке таксист пытался совершить разворот, но выехал на встречную полосу, где стояли ожидающие зеленого сигнала светофора авто.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   переворот на крышу   такси   таксист   
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9  комментариев
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1k
Змей Горыныч 2 часа назад
Таксистом был "иностранный специалист"?
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16k
Vital Idol 9 минут назад
Шахидводила+удолбанное авто...
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36k
Mamin Sibiriak 12 минут назад
Брата увидел, поехал здороваться.

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9k
SSD 53 минуты назад
Мне кажется педаль газа за коврик зацепилась... Как вариант.
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15k
Совранский 2 часа назад
Ему сложно привыкнуть)))))))) к рулю!
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Не привык еще.Сразу с ослов переходить не рекомендуется.
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13
Sata33 2 часа назад
Такое ощущение, что он просто вырубился ...
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712
Максим Макашев 2 часа назад
ставлю на чёрное
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Олег

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