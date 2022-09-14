FISHKINET
Сообщество Юмор 15584 поста • 3039 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Авто > Сообщество Юмор 
Езда на велосипеде с руками в карманах — не самая лучшая идея

Езда на велосипеде с руками в карманах — не самая лучшая идея

Автор:
14 сентября 2022 14:14
Сообщество : Юмор
Метки: Автоприкол   Велосипедист   авто   видео   глупое дтп   прикол   
1170
1
1
Очень забавно видеть, как усердно велосипедист пытается вытащить руки из карманов! Надо было сначала потренироваться дома.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Автоприкол   Велосипедист   авто   видео   глупое дтп   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Борис Карабанов Час назад
Вдобавок башкой об асфальт приложился, ибо рефлекс-то сработал, а рученьки-то зафиксированы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
21k
BiZ 13 минут назад
когда казалось бы всего насмотрелся и ничего тупее уже не придумать, кто-нибудь отмочит такую ьуйню, что мир снова перестает казаться ограниченным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SHAGREEN 14 минут назад
самые быстрые руки на Диком Западе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
345
biohumanoid 18 минут назад
Классная смирительная рубашка :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мариус 39 минут назад
Ладно... с курткой и руками всё предельно ясно, но что за маневр водитель авто пытался изобразить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Гулевич 40 минут назад
что там за автодром для тренировок ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Chukcha_pisatel 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
Sata33 55 минут назад
Додуматься до такого надо ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
792
Arti Час назад
Он взлететь пытался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ё-моё

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13210



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сотрудники магазина пытались спасти слепого кота, но у него были совсем другие планы
Сотрудники магазина пытались спасти слепого кота, но у него были совсем другие планы
Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер "Русалочки" с темнокожей Ариэль
Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер "Русалочки" с темнокожей Ариэль
Набирающие популярность в сообществах
19 эффектных нарядов с церемонии премии «Эмми-2022»
19 эффектных нарядов с церемонии премии «Эмми-2022»
В сентябре на российском рынке в продаже появится новый планшет OUKITEL RT2 с самой большой в мире батареей
В сентябре на российском рынке в продаже появится новый планшет OUKITEL RT2 с самой...
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастье в мелочах

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#в мире#кино#люди#Приколы#фильм#история#биография#новости
#Юмор#прикол#интересное#дтп#авто аварии#шоу бизнес#сатира#красота#животные#позитив
#интересно#подборка#картинки#аварии#автомобили#автомир#Разное#роль#знаменитости#фотографии
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России Авария дня. В Нижнем Тагиле велосипедист проехал на «красный» и попал под машину Авария дня. В Нижнем Тагиле велосипедист проехал на «красный» и попал под машину В центре Петербурга девушка на велосипеде врезалась в открытую дверь автомобиля В центре Петербурга девушка на велосипеде врезалась в открытую дверь автомобиля Женщина за рулем кроссовера Jeep переусердствовала, объезжая автобус, и завалилась на бок Женщина за рулем кроссовера Jeep переусердствовала, объезжая автобус, и завалилась на бок Подборка водителей, от которых лучше держаться подальше на дороге Подборка водителей, от которых лучше держаться подальше на дороге На "красный", по встречке и без прав: в Майкопе водитель сбил велосипедиста На "красный", по встречке и без прав: в Майкопе водитель сбил велосипедиста

На что жалуетесь?

Вернуться