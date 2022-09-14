Езда на велосипеде с руками в карманах — не самая лучшая идея

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Очень забавно видеть, как усердно велосипедист пытается вытащить руки из карманов! Надо было сначала потренироваться дома.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Автоприкол Велосипедист авто видео глупое дтп прикол
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