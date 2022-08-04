Претендентка на "Мать года": в Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с ребёнком на электровелосипеде

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В Академическом районе Екатеринбурга женщина на электровелосипеде вместе со своей дочкой попыталась проехать по пешеходному переходу, но была сбита автомобилем Skoda Fabia.
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4-летнюю девочку увезли в детскую больницу. По предварительным данным, у ребёнка только ушибы.
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АНТИФИШКИ
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