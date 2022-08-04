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Претендентка на "Мать года": в Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с ребёнком на электровелосипеде

Претендентка на "Мать года": в Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с ребёнком на электровелосипеде

Автор:
04 августа 2022 13:02
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   видео   дтп   пешеходный переход   электровелосипед   яжемать   
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В Академическом районе Екатеринбурга женщина на электровелосипеде вместе со своей дочкой попыталась проехать по пешеходному переходу, но была сбита автомобилем Skoda Fabia.

Источник:

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   видео   дтп   пешеходный переход   электровелосипед   яжемать   
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3  комментария
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Fara Zolkin 4 минуты назад
Б л ..ь!!! Она даже не посмотрела в бок, Карл! Сука у них в голове вообще нихуа нет!???
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−41
Thomsen 6 минут назад
Ну, велосипедчики, которые не спешиваются перед зеброй, конечно, не правы (привет доставщикам жратвы), но этому муделю на шкоде уж точно надо б было притормозить - не видно ж ни хрена из-за стоящих машин.
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Олег

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